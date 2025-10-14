En Los Desayunos-Coloquios Empresariales de la Cámara de Comercio
Rafael Dezcállar analiza el papel de China en el nuevo orden internacional en una jornada en Badajoz
El diplomático y exembajador de España en el país asiático ha destacado que es "un socio imprescindible para entender el futuro de la economía global”
El diplómatico y exembajador de España en China, Rafael Dezcállar de Mazarredo, ha participado como invitado este martes en una nueva edición Los Desayunos-Coloquios Empresariales de la Cámara de Comercio de Badajoz, en los que se ha abordado la posición en el nuevo orden mundial de China y su impacto en la economía global.
Dezcállar ha analizado las claves del modelo de desarrollo chino, sus tensiones comerciales y diplomáticas con Occidente y las oportunidades y desafíos que plantea para las empresas españolas, especialmente aquellas con vocación internacional. El exembajador ha destacado que el gigante asiático “no solo es un competidor, sino también un socio imprescindible para entender el futuro de la economía global”, y ha subrayado la importancia de conocer de cerca su realidad política, social y empresarial.
Por su parte, Mariano García Sardiña, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, ha puesto en valor el interés de estas jornadas como espacios de análisis y debate que permiten a los empresarios extremeños “anticipar tendencias, comprender los retos globales y detectar nuevas oportunidades de negocio”.
También ha recordado el compromiso de la institución con la internacionalización empresarial: “La Cámara de Comercio de Badajoz lleva años trabajando para apoyar a nuestras empresas en este proceso. Hemos recuperado y fortalecido programas de promoción internacional, como Pyme Global, para desarrollar misiones comerciales, agendas de negocio y asesoramiento especializado, porque estamos convencidos de que la apertura exterior es uno de los motores más sólidos para la creación de riqueza y empleo en nuestra región. Y en este sentido trabajamos en colaboración con la Junta de Extremadura, a través de Extremadura Avante, y la Cámara de Cáceres”, ha señalado.
El encuentro ha reunido a un nutrido grupo de empresarios, representantes institucionales y profesionales interesados en las dinámicas internacionales que marcan el contexto económico actual.
Este ciclo de coloquios, que impulsa la Cámara de Comercio con fondos europeos a través del programa Feder, se consolida como un foro de referencia en la región, promoviendo el intercambio de ideas y el conocimiento estratégico sobre temas de interés para el tejido empresarial extremeño, según ha destacado la entidad.
