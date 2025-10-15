Alarma en la céntrica plaza de la Soledad de Badajoz por un escape de gas

Alarma en la céntrica plaza de la Soledad de Badajoz provocada por un escape de gas que ha ocurrido al filo del mediodía en la confluencia con la calle San Pedro de Alcántara, en el corazón del Casco Antiguo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Badajoz y los bomberos del parque municipal, que han procedido a desalojar la plaza y cortar las calles aledañas. Más de una docena de agentes y al menos seis bomberos están actuando en la zona.

El origen del escape está en los trabajos que está acometiendo el ayuntamiento en la calle San Pedro de Alcántara, de reparación de la plataforma única, que incluye la sustitución de tuberías de agua. Los operarios de la constructora adjudicataria (Cubillana) han picado la red del gas ciudad en la intersección con la plaza de la Soledad.

Entre las medidas de protección, policías y bomberos han estado impidiendo que abandonen sus edificios los trabajadores municipales de la Concejalía de Recursos Humanos, en el inmueble de la antigua ONCE, y los del Conservatorio Superior de Música.

Operarios de la constructora, en el lugar del escape. / Jonás Herrera

Como medida de seguridad, han creado un perímetro de seguridad de más de 200 metros para que evitar que ocurra cualquier incidente.

Los bomberos han acudido con dos autobombas y el vehículo de mando para asegurar la zona. El olor a gas ha sido evidente desde minutos antes de las 12.00 horas. Para disolver el gas que salía del conducto perforado, han estado pulverizando agua al aire.

Decenas de personas se han congregado en las inmediaciones de la ermita de la Soledad.

En torno a las 12.30 horas, Elecnor, la empresa que trabaja para Gas Extremadura, ha cortado el suministro de gas y el perímetro de seguridad se ha levantado.

Los trabajos para reparar la tubería de gas se podrían prolongar durante un par de horas, según indican los técnicos de Gas Extremadra. Primero descubrirán la zona y, posteriormente, se sustituirá el conducto dañado.