Apamex cumple 30 años eliminando barreras: "El cambio de Badajoz es brutal"

Cuenta Jesús Gumiel que en septiembre de 1995 se acercó con José Rabanal, entonces presidente de Apamex (Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura) a hablar con el alcalde, el popular Miguel Celdrán, para pedirle formar parte de la Comisión de Urbanismo. Se ofrecieron para «proponer, colaborar y trabajar» en todo lo relacionado con la accesibilidad. Al día siguiente recibieron la llamada de la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, y desde octubre de aquel año (se han cumplido 30) son miembros de esta comisión, gracias a la cual se han llevado a cabo numerosos proyectos que han ido convirtiendo a Badajoz en una ciudad con menos barreras.

Celdrán era alcalde desde junio de aquel año. Apamex había trasladado la misma petición al anterior, el socialista Gabriel Montesinos, pero su respuesta fue negativa, según Gumiel, actual presidente de Apamex. Gumiel lo recordó ayer durante un sencillo acto celebrado en el salón de plenos, por el 30 aniversario de Apamex como miembro de la Comisión de Urbanismo. Según el presidente de Apamex, el alcalde actual, Ignacio Gragera, funciona con la misma mentalidad que Celdrán «de cercanía y de entender que hay que escuchar nuestras propuestas», así como destacó la «inmediatez» con la que trabaja el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña.

Gumiel enumeró la cantidad de intervenciones, obras y cambios de normativa llevadas a cabo en Badajoz en estos años a propuesta y con el asesoramiento de este colectivo y destacó que muchas de estas «buenas prácticas» se han llegado a tomar como referencia en otros municipios, de Extremadura y de fuera de la región. El Ayuntamiento de Badajoz recibió en 2025 el Premio Reina Letizia en accesibilidad.

El ascensor de Felipe Checa, cuando se presentó. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Entre las actuaciones que han sido un gran paso adelante en la eliminación de barreras está la instalación en 2007 del ascensor que salva las escaleras de Felipe Checa, tras cinco años de trámites. También la plataforma única de Menacho, la primera que se colocó. Era concejal José Antonio Monago. Después han seguido muchas otras calles del Casco Antiguo (la última proyectada es en la plaza de Portugal).

Rampas escamoteables

En transporte urbano «Badajoz ha sido una ciudad de referencia», con las rampas escamoteables en autobuses. Era concejal Alejandro Ramírez del Molino. Los microbuses del Casco Antiguo fueron los primeros del país en tenerlas, como la tarjeta gratuita de acceso al autobús urbano para usuarios de sillas de ruedas. Rampas de acceso a edificios municipales, la del ayuntamiento y el ascensor de La Granadilla. No hay que olvidar la instalación del ascensor en la plaza de San Atón para el aparcamiento subterráneo y las obras en la plaza de toros.

Parada de autobús adaptada en la avenida de Elvas. / SANTIAGO GARCIA VILLEGAS

Empeño de Apamex fue la reforma de la plaza de la Soledad para que se quitaran elementos que suponían obstáculos. Asesoraron en la obra de la calle Águila, en Las 800, que servirá de modelo para un futuro barrio accesible. Desde la Otaex (Oficina Técnica de Accesibilidad) se ha trabajado en proyectos para la instalación de ascensores en bloques de viviendas que no lo tenían. Paralelamente, se aprobó la ordenanza municipal para la invasión de espacio público, que permitió ubicarlos en aquellos inmuebles que no disponían de sitio en espacios comunes.

Otro de sus últimos logros y avances ha sido la modificación del Plan Especial del Casco Histórico para permitir instalar ascensores en edificios protegidos. También Apamex asesoró en la ordenanza para la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida y la adecuación de plazas de estacionamiento, tanto en la reubicación como en rebaje del acerado. Muchas han sido las rampas para salvar escalones, como la de la avenida Juan Sebastián Elcano con la calle La Pimienta y la de Santo Domingo con Juan Carlos I.

«Badajoz ha dado un cambio brutal», manifestó Gumiel, que mostró la copia de una página de el Periódico Extremadura del 13 de septiembre de 1995, que lleva guardando treinta años, donde se informaba de la colaboración de Apamex con la Comisión de Urbanismo.

Obras en pasos de peatones. / La Crónica

En su intervención, el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, dio las gracias a todo el equipo de Apamex por trabajar con el ayuntamiento en obras de las que se beneficia toda la ciudad. En el mismo sentido se pronunció el alcalde, quien señaló que la relación con Apamex es ejemplo de que puede funcionar la colaboración entre la sociedad civil y el ayuntamiento «cuando hay circunstancias que afectan a la vida diaria de los vecinos y en este caso, la accesibilidad nos afecta a todos y permite mejorar la vida a los ciudadanos día a día, con grandes actuaciones y con pequeñas actuaciones».

Ascensor de la plaza de San Atón. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Antes del acto conmemorativo, Jesús Gumiel hizo una valoración de estos 30 años de colaboración, que calificó de «tremendamente práctica». «Nosotros presentamos propuestas, nada de radicalismos ni de protestas». Recordó que cuando se lo expuso a Celdrán durante media hora, tiempo en el que el alcalde permaneció callado, al terminar les dijo que eran los primeros que entraban por la puerta de la alcaldía «no a pedir dinero, sino a ofrecer, y por supuesto que estaréis en la Comisión de Urbanismo».

En estas tres décadas, Gumiel es consciente de que Badajoz se ha convertido en una ciudad mucho más accesible. «Evidentemente, porque no hemos parado de presentar propuestas y ahí están las realidades, muchos pueden no saber de dónde han salido, algunas de gran impacto».

A pesar de todo lo hecho «siempre queda mucho por hacer». El siguiente objetivo: hacer accesible el adarve de la Alcazaba y que el ayuntamiento consiga con la Junta de Extremadura que se instale un ascensor en el Museo Arqueológico. Dicho queda.