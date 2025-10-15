Día Internacional del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal
Monesterio conmemora el Día Mundial de la Muerte Perinatal
Con el objetivo de honrar la memoria de los bebés que fallecieron durante el embarazo, el parto o poco después de nacer
“Vives en una oscuridad de la que es muy difícil salir”. “Mi hija nació, tuve que pasar por un parto”, recuerda una madre afectada
Cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Muerte Perinatal, con el objetivo principal de concienciar y hacer visible lo que significa la pérdida de un bebé durante el embarazo, el periodo neonatal o el primer año de vida, tanto para las mujeres, como para sus parejas, familias y entorno cercano.
Este año, la asociación Tribu Nacencia, en colaboración con el ayuntamiento de Monesterio, han colocado una pancarta alusiva a esta efeméride, con la que “dar visibilidad” sobre el impacto de la mujer y sus familiares ante esta situación.
A las 10:00 de la mañana de este miércoles, 15 de octubre, (fecha de conmemoración de este día mundial), Sandra y Virginia, miembros de ‘Tribu Nacencia’, acompañadas por la alcaldesa, Loli Vargas y la concejala responsable del Área Social, María Fernanda Díaz, subieron hasta la balconada principal de la casa consistorial para desplegar esta pancarta, en la que se lee textualmente: “Honremos la memoria de los bebés que fallecieron durante el embarazo, el parto, o poco después de nacer”, acompañada de un lazo rosa y celeste, símbolo internacional del duelo gestacional, perinatal y neonatal.
“Pretendemos que, la ciudadanía, a través de este mensaje, se conciencie y muestre su solidaridad con las familias que han pasado por esta situación de duelo, que, a menudo es silenciado”, explica Virginia. “Es un tema tabú”, afirma Sandra, que ha vivido este drama en primera persona. “Le cuentas a las gentes que has pasado por esto y para ellos tu hijo no ha existido. Para nosotras sí. Es un bebé que, haya nacido y fallecido a las pocas horas, a los pocos meses o en el vientre de la madre, llegó a nuestras vidas”.
“Para mí, mi hija ha nacido. Tuve que pasar por un parto”, recuerda con mucha emoción. Actualmente, madre de otra niña, Sandra afirma ser madre de dos hijas: “Una en la tierra y otra en el cielo”. Aquella situación marcó su vida y la de su familia. “Vives en una oscuridad de la que es muy difícil salir”. Gracias a su segundo parto, Sandra ha comenzado a superar esta situación, no sin ayuda profesional. En el mismo hospital le ofrecieron ayuda psicológica. A las terapias acudió con su marido. “Es un bache del que cuesta mucho salir”, expresa.
No están solas
Las madres que han pasado por esta situación nunca van a olvidar a su bebé. Hay que aprender a convivir con el duelo. Precisamente, para que quien está atravesando por una situación similar, se sienta acompañada, existen asociaciones y colectivos como ‘Tribu Nacencia’. “Somos muchas”, señala Sandra, que además forma parte de la asociación ‘Allá’ de Badajoz, desde donde se acompaña a las mamás, papás y familias que sufren la pérdida de un bebé. Las chicas que han pasado por este trance están organizadas y, “cuando necesitamos desahogarnos, contamos con profesionales que te entienden y te comprenden”.
Es fundamental “acabar con este tabú”, expresan, convencidas de la necesidad contar con la ayuda necesaria para que las parejas puedan salir fortalecidas y sean capaces de dar continuidad a sus vidas.
