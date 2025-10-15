Robo en el Rick's Café de Las Vaguadas de Badajoz: arrancan la reja de la ventana y hurtan todo el dinero del interior

"Dos robos en bares tan seguidos no puede ser casualidad", comenta Cristian Millón, propietario del Rick´s Café Bistró Bar de Badajoz. "Ayer entraron a robar en El Rincón de Paula, pero a nosotros también nos robaron hace unos días", explica. El pasado viernes, unos encapuchados asaltaron su local, situado en la urbanización Las Vaguadas, y se dieron a la fuga con la recaudación de la caja y las máquinas recreativas y de tabaco.

El suceso ocurrió de madrugada. Tras arrancar la reja de una de las ventanas para acceder al bar, destrozaron y desvalijaron las máquinas haciéndose así con el dinero de su interior, además de hurtar unos 500 euros de cambio que había en la caja. También intentaron llevarse una bicicleta que el dueño tenía en el interior, pero "igual no les cabría en el coche y la dejaron en la puerta del bar", señala.

Modus operandi

La hipótesis de Millón es que no se trata de un plan muy elaborado. "Creemos que para arrancar la reja tienen que haber usado un coche y una cadena. Si no es imposible sacarla de raíz", comenta. Él se percató a la mañana siguiente, al llegar al bar. La puerta principal estaba intacta, pero el interior se encontraba "totalmente patas arriba". "No se esforzaron mucho en abrir las máquinas. Las destrozaron. Los cristales de la máquina de tabaco llegaban hasta la puerta. Incluso esparcieron la basura por el suelo. No sé que querrían encontrar en ella", narra el propietario.

"No sé si se tratará de los mismos autores del robo en El Rincón de Paula. Sean o no, lo primordial es que los pillen pronto y esto no se convierta en una oleada de robos", sentencia Millón.

El dueño denunció lo sucedido el mismo día a la Policía Nacional, cuerpo que ya tiene una investigación en curso sobre el suceso pero que no aporta datos sobre ella parar no entorpecer la misma.