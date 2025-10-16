300 jóvenes y 26 expositores en la Feria Talento Joven de Monesterio

Éxito “rotundo”, según los organizadores, en la Feria Talento Joven (Talent Day Experience) que se celebró este jueves, 16 de octubre, en los salones del Hotel Leo de Monesterio, organizadas por la Cámara de Comercio y la Diputación Provincial de Badajoz, con el objetivo de ofrecer a los jóvenes de diferentes localidades del sur de Extremadura, asesoramiento individualizado, orientación profesional, información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo, para mejorar su empleabilidad y promover oportunidades de inserción laboral.

Concurrencia masiva y mucha animación, con la presencia de más de 300 jóvenes, llegados desde diferentes municipios del sur de la provincia de Badajoz con el objetivo último de conectar, a través de un formato muy eficaz y atractivo, en el que participaron 26 expositores de todo tipo de sectores, que buscan perfiles profesionales específicos.

Apuesta por los jóvenes

Para Sandra Soriano, directora de Estrategias y Operaciones de la Cámara de Comercio de Badajoz, el éxito de esta feria se basa en la idea de “crear sinergias con los más jóvenes en su lugar de residencia”. Los jóvenes, afirma Soriano, “salen muy motivados. Venimos a traerles oportunidades y a decirles que, creemos enormemente en el talento joven”.

Vicente Varela, director del Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación Provincial de Badajoz, incide en la importancia de esta iniciativa que ofrece, “un punto de encuentro entre las distintas empresas de la zona con su talento joven”. Para ello, la actividad permitió contactos y entrevistas directas entre los jóvenes, con las empresas, organizaciones e instituciones presentes en la actividad. Pero, además, “les permite la oportunidad de emprender en la zona”, pues, “cuando se tiene talento y se cree en él surgen las oportunidades”, afirma Varela.

La alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, que, participó junto a Sandra Soriano y Vicente Varela en el acto inaugural de la jornada, expresó la importancia de este evento, que, “permite que los más jóvenes obtengan información precisa”, para su conexión real con el mercado de trabajo. Vargas puso en valor las posibilidades de formación que ofrece el ayuntamiento a través de la Unidad de Formación y Desarrollo Antonio Morales Recio, ‘Las Moreras’, que se “complementan” con la formación que ofrece el IES Maestro Juan Calero, a través de la Formación Profesional, Ciclos Formativos y Certificados de Profesionalidad.

Todos, estuvieron de acuerdo al afirmar que, uno de los principales objetivos de esta actividad es “que los jóvenes se queden en su tierra”. Un reto para que, los jóvenes conozcan las oportunidades laborales que ofrece el mundo rural a través del autoempleo, el emprendimiento o el teletrabajo.

Programación

La bienvenida contó con la participación de mago Christian Magritte. El desayuno se diseñó como espacio distendido para conocerse e intercambiar contactos y sinergias. Posteriormente, se abrieron los espacios expositivos donde empresas, instituciones, entidades financiaras, centros de formación, e incluso bomberos, Guardia Civil y ejército, ofrecieron a los jóvenes oportunidades reales de empleo.

A partir de aquí, los participantes la Feria Talento Joven ofreció tres sesiones, dirigidas a conocer las oportunidades de empleo que ofrece el entorno más cercano; a conquistar oportunidades profesionales a través de las redes sociales y a descubrir las habilidades humanas que hacen a los jóvenes imprescindibles en la era de la inteligencia artificial. Las ponencias corrieron a cargo de Rodrigo Ortiz, CEO de Erre Soluciones; Zulema Romero, creadora digital y CEO de La Romerina Eventos y Annais Moreno, CEO de Inventa Mentor.