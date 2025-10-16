Las asociaciones de Monesterio cuentan con 15 días para solicitar la subvención municipal

El ayuntamiento de Monesterio, en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, el pasado día 6 de octubre, ha dado luz verde a la publicación de las bases que regulan la concesión de subvenciones nominativas y por concurrencia competitiva, destinadas a las asociaciones y colectivos locales, para el desarrollo de actividades durante el año 2025.

Para la primera modalidad, el consistorio destina un total de 62.800 €, de las que se beneficiarán un total de 18 asociaciones, (2 más que en el ejercicio anterior). Para quienes acceden a ayudas municipales a través de concurrencia competitiva, se dispone de una reserva presupuestaria de 4.800 €. En ambos casos, las asociaciones locales, disponen de 15 días, desde la publicación de las bases en la página web y en la sede electrónica del ayuntamiento de Monesterio, para presentar sus solicitudes.

“Desde el equipo de gobierno estamos intentando que, casi todas las asociaciones puedan acceder a estas ayudas por concurrencia nominativa”, expresa la alcaldesa. Loli Vargas señala que, a través de esta modalidad, “se conoce con antelación el proyecto al que irá destinada la subvención”, a la vez que, el colectivo, también “conoce exactamente la cantidad de dinero con el que contarán” para desarrollar su actividad.

Colectivos

Este ejercicio, en modalidad nominativa, recibirán subvención municipal el Club Polideportivo Monesterio, la Hermandad San de San Isidro Labrador, Cruz Roja Española, la Asociación de Amigos de la música, la Peña Ecuestre el Estribo, la Asociación de Pensionistas, la Peña Cultural Flamenca Pepe Cristo, la Asociación Pádel invierno 2010, la Asociación Síndrome de Down Zafra, la Escuela municipal de Deportes, la Asociación Baloncesto de Monesterio, la Asociación Deportiva Mojonera El Chorrito, la AMPAS del IES Maestro Juan Calero y el Colegio Público El Llano, la Asociación Protectora de Animales de Monesterio, la delegación local de la Asociación Oncológica Extremeña, la Asociación Cicloturista Corona Chica Piñón Grande y la Sociedad de Cazadores Nuestra Señora de Tentudía.

Para acceder a las ayudas, las asociaciones deberán presentar, entre otra documentación un proyecto que incluya objetivos, población a la que va dirigida, actividad a desarrollar y presupuesto desglosado.

Competitivas

De manera competitiva, podrán concurrir el resto de asociaciones locales, para el desarrollo de actividades culturales, deportivas, educativas y otras, relacionadas con servicios sociales.

Entre otros requisitos, las asociaciones deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Monesterio, estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social y con el ayuntamiento, así como acreditar que sus fines y actividades sociales coinciden con la finalidad de la convocatoria y el contenido del proyecto presentado.