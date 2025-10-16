El suceso tuvo lugar el martes por la noche
La Codosera llora la pérdida de Verónica, fallecida tras ser atropellada por su pareja
Decenas de vecinos y familiares han llenado la iglesia de La Piedad para dar el último adiós a la mujer de 46 años
Entre los asistentes ha estado el padre y la hermana del detenido
La Codosera se ha vestido de luto este jueves para despedir a Verónica González, la mujer de 46 años que perdió la vida este martes por la noche tras ser atropellada por el coche que conducía su pareja.
Decenas de personas se han reunido esta mañana a las once en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad para dar el último adiós a la víctima, cuyo fénetro fue acompañado por familiares y allegados, visiblemente afectados, hasta el cementerio municipal, donde tuvo lugar el entierro.
“Era una buena chica, muy conocida y querida, sobre todo por sus padres”, comentaban algunos vecinos. Otros solo acertaban a repetir que “ha sido una tragedia y una gran pérdida para el pueblo”.
El templo se ha llenado por completo desde primera hora. Fuera, decenas de vecinos permanecieron en la plaza, siguiendo la ceremonia en silencio.
Entre los asistentes se encontraban el padre del detenido, que ha acudido a la iglesia arropado por varios residentes del municipio. También ha acudido su hermana, la que fue cuñada de Verónica. Durante la misa se depositaron numerosos ramos y coronas de flores, una de ellas enviada por el Ayuntamiento de La Codosera, que ha mostrado su pesar.
La conmoción por lo ocurrido ha sido profunda en el municipio. Desde el ayuntamiento se difundió anoche un mensaje en redes sociales en el que calificaban lo sucedido como “una noticia desgarradora”. “Son momentos que desearíamos no haber tenido que vivir, pues nadie merece partir así”, expresaba el comunicado.
Tras la ceremonia, el féretro ha sido trasladado al cementerio municipal, acompañado por decenas de vecinos que caminaron tras el coche fúnebre a lo largo de las calles principales del pueblo. Los familiares de Verónica han estado en primera fila sujetando los ramos de flores.
Violencia de género
Mientras tanto, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido, que está siendo investigado por un presunto delito de homicidio doloso.
La instrucción del caso se encuentra en una fase inicial, a la espera de que se practiquen las pruebas testificales y periciales oportunas.
