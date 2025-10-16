"Esto parece CSI Las Vegas"; "Hacéis todo lo que da miedo"; "Es un sueño. Tenemos delante todo lo que sale en la tele y las películas; o "¿Para que saquéis la pistola primero tienen que disparar los malos, no?". Estas son algunas de las reacciones de los más de 300 alumnos de siete centros escolares de Badajoz que han asistido este jueves a la jornada de puertas abiertas que la Guardia Civil organiza en la comandancia de Santo Domingo de Badajoz con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la benemérita.

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas), la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Agrupación de Tráfico, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), el equipo PEGASO y el jefe del equipo de Desactivación de Explosivos (Tedax) han ofrecido a los más jóvenes una "clase especial" sobre el trabajo y equipamiento de una profesión que de normal es poco accesible.

El traje de neopreno, el escudo anti-bombas, ver la unidad canina en acción o presenciar como el laboratorio analiza huellas dactilares han quedado boquiabiertos a estos escolares, que tras un sin fin de preguntas y lecciones aprendidas, la mayoría repetía lo mismo una y otra vez: "Esto es chulísimo. De mayor quiero ser Guardia Civil".

Los escolares conocen cómo se toman las huellas dactilares / A.C.

"Una Guardia Civil tecnológica"

Las muestras y lecciones de cada uno de los cuerpos se han complementado con varias exhibiciones, donde la tecnología ha estado muy presente. El equipo Pegaso ha realizado un ejercicio de vuelo con su sistema de drones y el posterior uso del inhibidor anti-dron, mientras que los Tedax han llevado a cabo una demostración del trabajo que realiza el robot de localización y separación de bombas 'Miura 22'.

Demostración de los Tedax del funcionamiento del 'Miura 22' / A.C.

Julio Rodríguez, alumno del colegio 'Los Glacis', ha quedado fascinado con la tecnología avanzada que utiliza el cuerpo de seguridad. "Llevo toda la mañana viendo y aprendiendo cosas de la Guardia Civil. Pero sin duda lo que más me ha gustado es esto. Todos hablan de las pistolas, pero, ¿y lo guay que están los drones? Imagina lo que podría volar y explorar yo con uno de esos", comentaba emocionado.

Disfrute de niños, profesores y... guardias

No solo los jóvenes han disfrutado de la jornada. Los profesores también. "Es fascinante ver el interés que muestran. Ellos no lo saben, pero todo lo que están aprendiendo hoy les sirve como fomento para sus estudios y para poder elegir una futura profesión", explicaba el docente.

Hasta los propios guardias esperaban con gusto esta jornada. Como Manuel Gil, del equipo Pegaso, que estaba encantando de poder explicar a los más jóvenes las ventajas y peligros que un dron puede dar a su poseedor. "Esta especialidad está creciendo por momentos. Hoy en día, sobre todo con el tema de la guerra en Ucrania, se han dado cuenta que los drones van a ser el futuro porque son muy fáciles de manipular y nuestra función es esa principalmente. Es de vital importancia hacerles entender que un dron no es un juguete", ha explicado.

El guardia Manuel Gil muestra a los escolares el funcionamiento del inhibidor anti-dron / A.C

Un poco de historia

Para finalizar la jornada, los alumnos de los centros escolares Glacis, Salesianos, La Soledad y Lope de Vega, y los tres centros de educación especial Los Angeles, Nuestra Señora de la Luz y Aexpainba disfrutaron en el salón de actos, acompañados por el guardia Ramón y sus "miles de consejos", de una proyección que trataba sobre el nacimiento, historia y evolución de la Guardia Civil de Badajoz.