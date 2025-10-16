La Junta hará 74 pisos protegidos en tres zonas distintas de Almendralejo

La Junta de Extremadura promoverá la construcción de 74 viviendas protegidas de régimen especial en Almendralejo, dentro del Plan Habita, un programa autonómico que busca facilitar el acceso a la vivienda a familias y jóvenes de la región. Así lo ha anunciado la directora gerente de la empresa pública Urvipexsa, Marta Herrera, durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Almendralejo, donde ha estado acompañada por el alcalde, José María Ramírez.

La construcción de estas viviendas supondrá una inversión de 10,6 millones de euros, y se distribuirán en tres zonas de la ciudad: 35 viviendas en la calle Miguel de Unamuno (en la zona trasera del Mercadona y próxima al Instituto Arroyo Harnina), 25 en la calle Clara Campoamor (junto a la estación de tren) y el resto en la avenida de Miajadas, cerca de la rotonda de Adolfo Suárez. Las parcelas donde se edificarán estos inmuebles serán cedidas por el Ayuntamiento, una cuestión que deberá ser aprobada en pleno municipal.

Marta Herrera ha subrayado que esta actuación se enmarca en la apuesta del Gobierno de María Guardiola por promover el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. «Queremos ofrecer soluciones reales con medidas como el aval joven, las deducciones fiscales, las ayudas al alquiler y el propio Plan Habita, con el que se impulsará la construcción de más de 3.000 viviendas en toda Extremadura», explicó la directora gerente.

Por su parte, el alcalde José María Ramírez destacó que desde el consistorio se ha trabajado con rapidez desde el pasado verano para que Almendralejo formara parte de este plan. «Sabemos que existe una alta demanda de vivienda, especialmente entre la gente joven. Aunque Almendralejo no es de las ciudades más caras, el precio del alquiler ha subido notablemente, y esta iniciativa permitirá que muchas personas puedan independizarse y fijar su proyecto de vida en nuestra ciudad», señaló.

Ramírez reconoció que el Ayuntamiento «cede parcelas de gran valor económico, pero lo hace convencido de que ofrecer viviendas asequibles merece la pena, porque contribuye a mantener población y mejorar la calidad de vida de las familias».

Las viviendas, de unos 80 metros cuadrados, contarán con garaje y trastero, y estarán sujetas a un IVA reducido del 4% al tratarse de viviendas protegidas.

La información sobre este proyecto está disponible en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almendralejo, en la calle Ricardo Romero, y en la web de Urvipexsa.