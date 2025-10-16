Almendralejo
La Policía Nacional investiga una presunta doble agresión sexual ocurrida en Almendralejo
En el supuesto caso estarían implicadas dos mujeres y tres hombres
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer una supuesta doble agresión sexual ocurrida recientemnete en Almendralejo, en la que se habrían visto implicadas dos mujeres y tres hombres, todos ellos de nacionalidad extranjera, según ha sabido este periódico.
Los hechos sucedieron hace varios días, pero las detenciones de los tres varones presuntamente relacionados se hicieron este jueves. Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia presentada por las dos mujeres, lo que llevó a la intervención de la Policía Nacional y a la apertura de diligencias judiciales.
Tras su arresto, los tres hombres fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Almendralejo, que acordó su puesta en libertad provisional, una decisión que se habría adoptado ante la falta de claridad en los testimonios y la ausencia de indicios concluyentes sobre cómo ocurrieron los hechos denunciados.
Las fuentes consultadas señalan que la investigación continúa en marcha para verificar las circunstancias reales de lo sucedido. Por el momento, la Policía Nacional mantiene el secreto sorbe las actuaciones y trabaja en la toma de declaraciones, análisis de pruebas y recopilación de toda la información necesaria para aclarar lo ocurrido y descartar o confirmar los posibles delitos sexuales denunciados.
El caso ha generado cierta inquietud dentro de Almendralejo, aunque de momento queda por saber toda la realidad de lo sucedido.
