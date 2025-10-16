Los primos acusados de violar a una amiga se declaran en Badajoz inocentes: "Fue consentido"

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga desde ayer y en dos sesiones a dos primos por violar a una amiga en 2021. El juicio se celebra a puerta cerrada para preservar los derechos de la víctima, según indicaron los magistrados.

En la mañana de este miércoles comenzó el proceso tras haberse suspendido en junio. Fue aplazado porque el abogado de uno de los investigados sospechaba que el primer abogado que asistió a su defendido podría estar inhabilitado en su momento. Concretamente, Raúl Montaño y Fernando Cumbres, letrados de la defensa, conocieron que su colega de profesión había sido sancionado y no podría ejercer como tal, esto podría haber conllevado la nulidad de parte o de todo el procedimiento, por lo que el tribunal decidió posponerlo.

Los hechos que se juzgan

Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2021 cuando los dos primos acusados y la víctima, junto a otros amigos, pasaron un día de fiesta consumiendo alcohol en varios domicilios. La noche la acabaron en la casa en la que vivía uno de los investigados. La mujer, debido a la ingesta de alcohol, se quedó dormida en la cama de este varón. Cuando se despertó descubrió que el morador del piso la estaba penetrando, entonces este cesó en sus actos y salió de la habitación. No hizo lo mismo el otro procesado que, según la declaración de la víctima, la agarró por los brazos, la tocó en los pechos y la violó.

Este es el relato que hizo de los hechos delante de los magistrados. En la primera sesión los dos primos declararon ante el juez que en ningún momento forzaron a la joven, sino que las relaciones fueron consentidas. El representado por Fernando Cumbres, además, señaló que su vínculo afectivo-sexual había sido previo a este día.

Además de los investigados y la víctima, por la sala pasaron ocho testigos más: la madre de la joven y otros familiares y amigos de los acusados. En la sesión de este jueves se tomará declaración a una amiga de la víctima que no pudo testificar en la jornada de ayer y se analizarán las pruebas periciales.

Petición de penas

Tanto Montaño como Cumbres piden la libre absolución para sus clientes. Mientras que la fiscalía reclama para ellos 7 años de prisión por un delito de abuso sexual. Se aplica el Código Penal anterior a la ley del ‘solo sí es sí’ que se aprobó en 2022, por lo que la calificación sería de abuso y no agresión sexual.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por Francisco José Ruiz, eleva hasta los 9 años. Asimismo, el fiscal pide 15.000 euros por daño moral, 5 años de libertad vigilada y la prohibición a acercarse a menos de 500 metros durante 10 años. La acusación particular eleva esta medida de libertad vigilada a los 6 años y la indemnización a 20.000 euros.

Hoy este proceso quedará visto para sentencia.