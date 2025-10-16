Suspendido el juicio contra los dos primos acusados de violar a una amiga en Badajoz

El juicio contra los dos primos acusados de violar a una amiga en 2021 vuelve a sufrir un nuevo traspié. Este proceso, que se inició este miércoles en la Audiencia Provincial de Badajoz, ha sido pospuesto al 6 de noviembre por la imposibilidad de contar con una testigo aportada por la acusación particular.

En junio este proceso se aplazó porque el abogado de uno de los investigados sospechaba que el primer abogado que asistió a su defendido podría estar inhabilitado en su momento. Concretamente, Raúl Montaño y Fernando Cumbres, letrados de la defensa, conocieron que su colega de profesión había sido sancionado y no podría ejercer como tal, esto podría haber conllevado la nulidad de parte o de todo el procedimiento, por lo que el tribunal decidió posponerlo.

El juicio

El juicio contra estos dos varones comenzó ayer, 15 de octubre. Se tenía previsto que se desarrollara en dos jornadas, por lo que durante este jueves iba a quedar visto para sentencia. En la primera sesión declararon ante el tribunal los dos acusados, la víctima y ocho testigos más. Entre otros, la madre de la joven y otras personas del entorno más cercado de los dos hombres.

En esta segunda sesión que ha comenzado pasadas las 10.00 horas de este jueves, se tenía previsto practicar las pruebas periciales (forenses, médicos y psicólogos). Así como poder tomar declaración a una testigo más, una amiga que aportaba la acusación particular y que en la primera jornada no había podido acceder de manera telemática para responder a las preguntas del tribunal y de los distintos letrados.

El aplazamiento

En la segunda sesión tampoco se ha podido practicar esta prueba por el mismo motivo. Tanto para la fiscalía como para la acusación particular consideran muy importante este testimonio por lo que se ha insistido en señalar una nueva sesión para poder contar con él. La solución ha sido pedir "auxilio judicial al juzgado de Cuenca a fin de que les facilite una sala desde donde la testigo pueda declarar por videoconferencia", según informa Francisco José Ruiz, abogado de la acusación particular. Asimismo, señala que se realizará con "muchas más garantías que desde un teléfono móvil" como estaba previsto. La nueva cita para continuar con este proceso está fijada el jueves 6 de noviembre.

Ante la imposibilidad de finalizar con las pruebas testificales, han desarrollado los siguientes pasos que se tenían previsto, analizar las pruebas periciales. Según ha podido saber este diario, han pasado por la sala distintos peritos. El médico forense, dos psicólogas que han tratado a la víctima desde que ocurrieron los hechos y una ginecóloga que la trató después de la supuesta violación de los dos primos. Esta última ha certificado que no tenía lesiones en la vagina ni zonas erógenas.

Para el próximo 6 de noviembre solo restaría, además de tomar declaración a la amiga de la víctima, las conclusiones finales.

Los hechos que se juzgan

Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2021 cuando los dos primos acusados y la víctima, junto a otros amigos, pasaron un día de fiesta consumiendo alcohol en varios domicilios. La noche la acabaron en la casa en la que vivía uno de los investigados. La mujer, debido a la ingesta de alcohol, se quedó dormida en la cama de este varón. Cuando se despertó descubrió que el morador del piso la estaba penetrando, entonces este cesó en sus actos y salió de la habitación. No hizo lo mismo el otro procesado que, según la declaración de la víctima, la agarró por los brazos, la tocó en los pechos y la violó.

Este es el relato que hizo de los hechos delante de los magistrados en la primera sesión. Los dos primos declararon ante el juez que en ningún momento forzaron a la joven, sino que las relaciones fueron consentidas. El representado por Fernando Cumbres, además, señaló que su vínculo afectivo-sexual había sido previo a este día.

Petición de penas

Tanto Montaño como Cumbres piden la libre absolución para sus clientes. Mientras que la fiscalía reclama para ellos 7 años de prisión por un delito de abuso sexual. Se aplica el Código Penal anterior a la ley del ‘solo sí es sí’ que se aprobó en 2022, por lo que la calificación sería de abuso y no agresión sexual.

Por su parte, la acusación particular eleva hasta los 9 años. Asimismo, el fiscal pide 15.000 euros por daño moral, 5 años de libertad vigilada y la prohibición a acercarse a menos de 500 metros durante 10 años. La acusación particular eleva esta medida de libertad vigilada a los 6 años y la indemnización a 20.000 euros.

Estas penas podrán ser mantenidas o modificadas por las distintas partes en la última sesión de este proceso judicial que se finalizará en noviembre.