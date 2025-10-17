Badajoz no bajará el IBI en 2026 porque "no existe margen fiscal"

El Ayuntamiento de Badajoz no bajará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 2026 para compensar la tasa de basuras, por la que los vecinos de esta ciudad y sus poblados tendrán que pagar más que en 2025, teniendo en cuenta que este año sólo se han pasado al cobro tres trimestres (entró en vigor el 1 de abril) y el próximo año serán cuatro.

El alcalde pacense, el popular Ignacio Gragera, ha recalcado hoy que en ningún momento se comprometió a bajar el IBI, popularmente conocido como la contribución, sino que lo que dijo fue que lo "estudiaría". Hicieron en el análisis y la conclusión fue que no podía hacerse.

Según ha señalado este viernes, a preguntas de la prensa, el ayuntamiento no puede bajar este impuesto porque "no existe margen fiscal". "Por responsabilidad -ha recalcado- no tenemos margen para hacer una rebaja superior a la que ya hemos ido haciendo en los últimos años". También ha reconocido que hay muchos vecinos enfadados por esta nueva tasa, que él también paga, y que es una "ocurrencia" del Gobierno central.

Gragera ha insistido en el argumento de que Badajoz está entre las tres ciudades de España con menor carga impositiva a sus ciudadanos y por debajo del 50% de lo que se cobra en algunas. Al mismo tiempo, ha razonado que "en Badajoz no es especialmente caro vivir".

Renuncias

Ha recordado además que hay que tener en cuenta los ingresos a los que "ha renunciado" el ayuntamiento en los últimos años. Se ha referido a las bonificaciones del impuesto de construcciones y del propio IBI para viviendas con instalación fotovoltaica, así como a las empresas que se ubiquen en la Plataforma Logística, en el impuesto de rodaje (para vehículos cero emisiones y eco) y para familias numerosas, así como el impuesto de plusvalía.

También ha apuntado que el cobro de la tasa de basura se ha retrasado hasta este año, cuando podría haberse cobrado desde 2022, con el consiguiente ahorro para los vecinos. Ha insistido en que el IBI no incluye el coste de toda la gestión de los residuos, pues cuando se tomó aquella decisión solo contemplaba la recogida (no el traslado ni el tratamiento) y además el coeficiente del impuesto se ha ido reduciendo, de manera que pasó del 0,92 al 0,72. En total, 20 puntos de rebaja.

Ha apuntado igualmente que en Badajoz no hay zona azul, los precios públicos y las tasas son "muy competitivos", las Escuelas Municipales Deportivas son gratuitas, así como actividades culturales.

Todo ello para justificar que no se puede bajar el IBI. Como tampoco subirá. Ni este ni ningún otro impuesto. Así se contemplará en los próximos presupuestos municipales, que espera poder presentar la próxima semana a los grupos de la oposición para que defiendan sus propuestas. Unos presupuestos cuyo capítulo de ingresos ya está cerrado y ronda la misma cuantía de los presupuestos de 2025 (151 millones de euros).

El alcalde ha realizado estas declaraciones en una comparecencia de prensa con el consejero de Presidencia, el popular Abel Bautista, para presentar las partidas que contempla para Badajoz el anteproyecto de los presupuestos que ha presentado la Junta de Extremadura para 2026.