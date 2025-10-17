Un conductor se da a la fuga tras atropellar a un joven ciclista en la avenida de Elvas de Badajoz

Un vehículo atropelló en la tarde de este jueves a un joven de 19 años que circulaba en bicicleta por la avenida de Elvas, en Badajoz, y posteriormente se dio a la fuga sin auxiliarle.

El suceso tuvo lugar a las 16.45 horas, a la altura del paseo de peatones situado antes de llegar al Hospital Universitario, saliendo del puente Real en sentido hacia Portugal, cuando el joven cruzaba por el carril bici. Según testimonios, el conductor de un turismo blanco golpeó al ciclista y abandonó el lugar de los hechos. El chico quedó inconsciente y no pudo identificar la matrícula ni el modelo del vehículo, pero sí el color.

El joven, que se dirigía a la universidad en el momento del accidente, fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia y trasladado al hospital. Actualmente se encuentra fuera de peligro y recuperándose en su domicilio "dolorido", como ha señalado a este diario un familiar.

La Policía Local de Badajoz ha levantado el correspondiente atestado e investiga los hechos para tratar de localizar al conductor del vehículo implicado. Desde el consistorio se ha confirmado que el caso se encuentra bajo investigación. Asimismo, la familia solicita la colaboración ciudadana de quienes puedan aportar información sobre el coche o sobre el accidente.

Otro atropello con fuga

Otro atropello con fuga tuvo lugar el pasado 26 de septiembre en Olivenza. Una niña de 14 años perdió la vida tras ser arrollada por un turismo cuyo conductor también abandonó la escena del suceso.

El accidente tuvo lugar en la calle Manuel Gómez Castaño. Gracias a la rápida coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil, poco después se localizó un vehículo estacionado en las inmediaciones con daños compatibles con el atropello. El conductor se presentó voluntariamente en dependencias policiales y reconoció su implicación, confirmándose además que no conducía bajo los efectos del alcohol.