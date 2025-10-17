La función de Carolina Yuste en Badajoz agota todas sus entradas: "En casa se vive todo desde otro lugar, con otra emoción"

La actriz pacense Carolina Yuste, actúa mañana en la capital pacense. Regresa a su tierra con 'Caperucita en Manhattan', la adaptación teatral de la novela de Carmen Martín Gaite dirigida por Lucía Miranda. La función, con entradas agotadas, se representa el 18 de octubre a las 21.00 horas en el Teatro López de Ayala, en el marco de la 48ª edición del Festival Internacional del Teatro de Badajoz.

La artista interpreta a Sarah Allen, una moderna Caperucita que recorre Manhattan en busca de libertad y de sí misma. “Es la historia de una niña que se atreve a vivir sin miedo, sin que el mundo sea un espacio de amenaza”, ha explicado sobre esta fábula contemporánea que “habla de crecer, de buscar la identidad y de atreverse a cruzar puentes hacia lo desconocido”.

En un encuentro con los medios de comunicación hoy el teatro y preguntada por si hay algo de ella en el personaje, Yuste ha asegurado que siempre puede haber algo de su esencia en los papeles que interpreta: “Sí y no. Creo que siempre hay algo nuestro en todas las realidades que habitamos. En el fondo, estamos más cerca de lo que creemos de cualquier ser humano” y de cara a la función de mañana, solo espera -según ha dicho- que el público disfrute: “Que se lo pase súper bien, que se la gocen y que les llegue al alma, ojalá venga mucha gente joven, porque 'Caperucita en Manhattan' es una obra para todos, desde los 9 hasta los 96 años o más”.

Completan el cartel de la obra las actrices Mamen García, Miriam Montilla, Carmen Navarro y el contrabajo Marcel Mihok.

Sobre su carrera, Yuste ha contado que tanto el teatro como el cine le apasionan por igual: “El ritual teatral es mucho más exigente, pero también más placentero. Ese pacto mágico con el público, de fe y de amor, no ocurre igual en el cine”. Aun así, ha confesado su lado más romántico: “Ir al cine hoy me parece casi un acto de resistencia. Parar, elegir, prestar atención solo a una historia, es casi activismo”.

Su primera novela

La ganadora de dos premios Goya, ha aprovechado su estancia en Badajoz para presentar su primera novela, ‘Toda mi violencia es tuya’, una obra que, en sus propias palabras, “habla de cómo nos atraviesan las violencias y de esa búsqueda incansable de entender qué es el ser”.

El acto ha tenido lugar ayer por la tarde en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, bajo la organización de la librería Tusitala y la concejalía de Cultura.

Además, esta tarde, participará en el Club de Lectura Viva que organiza la Escuela de Narativas Mirada y Voz, donde mantendrá un encuentro con sus lectores, en el parque de Castelar a las 19.00 horas.

Una cita que considera “muy guay”, porque demuestra, dice, “que en la ciudad hay un tejido y un movimiento cultural importantísimo”. A diferencia de una presentación convencional, este encuentro reunirá a personas que han leído su libro. “Me interesa mucho ver qué les ha llegado de lo que yo he escrito”, ha reconocido.