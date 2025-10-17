Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tercero de la región en lo que va de año

El Ministerio de Igualdad confirma que el atropello mortal de La Codosera es un caso de violencia de género

El Gobierno eleva a 30 las víctimas mortales por violencia machista

Decenas de vecinos acompañaron el fénetro de Verónica hasta el cementerio, ayer, en La Codosera.

Decenas de vecinos acompañaron el fénetro de Verónica hasta el cementerio, ayer, en La Codosera. / Santi García

Claudia Goyeneche

Claudia Goyeneche

Badajoz

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes que el atropello mortal de La Codosera se trata de un nuevo caso de violencia de género, el tercero en lo que va de año en Extremadura.

La confirmación llega un día después de que la localidad despidiera a Verónica González, la víctima, en una emotiva misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, a la que acudieron decenas de vecinos y familiares.

Según los datos del Ministerio que dirige Ana Redondo, con este nuevo caso ascienden a 30 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2025, y a 1.325 desde que existen registros oficiales.

El detenido niega que sea violencia machista

No constaban denuncias previas por malos tratos entre la víctima y el presunto agresor, que permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza por orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz.

El detenido, de 43 años, declaró este jueves ante la jueza y está siendo investigado por un presunto delito de homicidio doloso. Su abogado, Alfredo Pereira, explicó ayer tras la comparecencia a este diario que su cliente “reconoce los hechos” pero sostiene que “no tuvo intención de causarle la muerte”, y que el atropello se produjo “en un contexto de gran tensión”. Según el letrado , varios testimonios recabados apuntan a que la pareja mantenía una relación normal y sin antecedentes de comportamientos violentos.

Asimismo, señaló que su intención es solicitar la inhibición del caso a la jurisdicción ordinaria, al considerar que no existen indicios de violencia de género. «El origen de lo que ocurrió es distinto y no está relacionado con la víctima», señaló.

Tercer caso de la región

Se trata del tercer asesinato por violencia machista de este año en Extremadura. Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de casos de crimenes machistas de este año, con diez. Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, Murcia y La Rioja, con uno cada una.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

La Orquesta de Extremadura celebra 25 años con música y mirando al futuro

La Orquesta de Extremadura celebra 25 años con música y mirando al futuro

El Ministerio de Igualdad confirma que el atropello mortal de La Codosera es un caso de violencia de género

El Ministerio de Igualdad confirma que el atropello mortal de La Codosera es un caso de violencia de género

La función de Carolina Yuste agota todas sus entradas: "En casa se vive todo desde otro lugar, con otra emoción"

La función de Carolina Yuste agota todas sus entradas: "En casa se vive todo desde otro lugar, con otra emoción"

Un conductor se da a la fuga tras atropellar a un joven ciclista en la avenida de Elvas de Badajoz

Un conductor se da a la fuga tras atropellar a un joven ciclista en la avenida de Elvas de Badajoz

Las obras de la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz encaran su recta final

Las obras de la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz encaran su recta final

La licitación de la perrera de Badajoz queda desierta al no presentarse ninguna empresa

La licitación de la perrera de Badajoz queda desierta al no presentarse ninguna empresa

El detenido por atropellar a su pareja en La Codosera asegura que no tuvo intención de matarla

El detenido por atropellar a su pareja en La Codosera asegura que no tuvo intención de matarla

Familias de la capital pacense piden que se visibilicen las muertes gestacionales y perinatales

Familias de la capital pacense piden que se visibilicen las muertes gestacionales y perinatales
Tracking Pixel Contents