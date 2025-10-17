Almendralejo
El nuevo edificio de Feafes, en San Roque, ya está en su fase definitiva
Se está ejecutando la instalación eléctrica y la adecuación de los accesos al centro
El nuevo edificio de FEAFES Almendralejo, situado en la calle Felipe Martínez, afronta ya su fase final de ejecución, un proyecto que forma parte del Plan Cohesiona de la Diputación de Badajoz.
El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, acompañado por técnicos municipales, ha visitado las obras para comprobar su avance y destacar la importancia de este nuevo recurso social para la ciudad.
El edificio se está ejecutando en dos fases. La primera, ya concluida, ha supuesto una inversión de 196.566 euros, y ha permitido levantar la estructura y los espacios principales del inmueble. La segunda fase, recientemente adjudicada por 38.668 euros, contempla la instalación eléctrica, el cerramiento del recinto, la adecuación de accesos y la instalación de un monolito para el suministro eléctrico.
Una vez completadas las obras, FEAFES contará con un espacio amplio, funcional y adaptado a la normativa de accesibilidad, lo que facilitará la homologación de programas de atención y formación, y permitirá a la asociación seguir creciendo en servicios dirigidos a la salud mental.
