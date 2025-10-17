Las obras de la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz encaran su recta final

La Asociación de Personas con Parálisis Cerebral de Badajoz (Aspace) entra en la recta final de los trabajos que desarrolla en su nuevo «recurso habitacional». Este se ubica en dos casas de la colonia militar en la avenida Juan Sebastián Elcano. Este nuevo centro consiste en «una vivienda comunitaria adaptada a personas con grandes necesidades de apoyo». En concreto, tendrá ocho plazas para personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo y su ubicación es inmejorable: «Será un entorno urbano y comunitario».

El proyecto de conversión de las dos viviendas en esta nueva residencia es del arquitecto Francisco Berenjena y ha contado con el trabajo del aparejador Alfonso Álvarez. «Ambos han estado muy implicados en el proyecto y siempre con una premisa: la accesibilidad y la vida independiente», señala Batalla. Este aspecto no ha sido sencillo, según declara el gerente de Aspace, porque estos inmuebles son edificios singulares y cuentan con una serie de limitaciones por su antigüedad. Algo que ha sido aun más laborioso, ya que «se encontraban, prácticamente, en situación de ruina».

Las obras finalizarán «en dos o tres semanas» y ya están buscando financiadores que colaboren con ellos para adquirir el mobiliario de este nuevo hogar. «Amueblar esta vivienda con lo básico estará en torno a los 50.000 euros», afirma Batalla. Además de los muebles como mesillas, armarios, cocina o electrodomésticos, hay otros específicos como las camas.

De manera paralela, Aspace ya trabaja con el Sepad para «la financiación de esas plazas una vez ocupadas». El director gerente afirma que «si todo va bien y la negociación con este órgano de la Junta de Extremadura prosperan, se va a intentar que para final del verano de 2026» se pueda inaugurar este recurso novedoso.

El perfil de usuario

El perfil de los residentes de este inmueble es muy concreto, personas con parálisis cerebral «con grandes necesidades de apoyo, pero con cierto nivel cognitivo que les permita desenvolverse bien en el entorno comunitario». Aunque tienen capacidades cognitivas mayores que el resto de sus compañeros de Aspace, siguen precisando ayuda por parte de una serie de técnicos para el desempeño de su vida diaria.

Precisamente, a lo largo de este fin de semana se desarrollará un encuentro en Badajoz de la confederación Aspace en el que más de 400 profesionales se darán cita para reclamar una estrategia estatal en la que se reconozcan las grandes necesidades de apoyo de muchas personas con discapacidad y también reivindicarán la incorporación de la figura de los asistentes personales en el acompañamiento de este tipo de usuarios.

Al respecto de la plantilla de personas que trabajaran en este centro «variará dependiendo de los perfiles de residentes». Lo que sí tienen claro desde Aspace es que tendrá que haber una persona de manera constante en el recurso, además de algunas personas de apoyo en horas puntuales del día: «Será un equipo de entre cinco y ocho personas los que trabajarán aquí», puntualiza Batalla.

Aliviará la lista de espera

Cuando abra esta residencia, se aliviará, en parte, la lista de espera que tienen en la residencia actual de Aspace. «Tenemos 16 personas que han pedido o están en proceso de pedir una plaza», señala Carlos Batalla. Una lista que crecerá en los próximos años porque la esperanza de vida en las personas con parálisis cerebral también ha crecido, por lo que el director gerente señala que «habría que prepararse para acoger a estas personas, en concreto, las instituciones que son quienes deben promover las plazas, no las ONG».

La estimación de esta asociación es que en 5 o 10 años pueda haber en lista de espera unas 20 o 25 personas. Una cifra muy similar a la de plazas que se ofertan en la actualidad en su residencia, 28 camas.

Construcciones Ojalma es la empresa que ha desarrollado las intervenciones de albañilería y ha subcontratado a otras específicas para realizarle trabajos como la carpintería de aluminio, la instalación eléctrica o la puesta en marcha de un ascensor que hará totalmente accesible la vivienda. Además, cuenta con una serie de características que harán más sencilla la vida para sus usuarios: «Hemos incorporado la domótica a algunos puntos de la casa. Las puertas de acceso al inmueble y la reja exterior se abrirán con un mando a distancia», ejemplifica Batalla.

Los usuarios de este nuevo recurso estarán en una zona muy céntrica de la ciudad y eso facilita a su vida diaria. No solo los futuros habitantes de esta residencia estarán felices una vez se inaugure, sino que la comunidad de propietarios de este conjunto de viviendas ya han mostrado su satisfacción: «Están encantados de este proyecto, antes era un foco de infecciones y poner esto en valor les ha venido estupendamente», razona Carlos Batalla.

Aspace ha contado con la colaboración de muchas instituciones: la cesión de dos casas por parte del Ayuntamiento de Badajoz y el apoyo económico de la Diputación de Badajoz y de la Fundación Once.