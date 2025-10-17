La Tostada Ana la Jerezana del Casino triunfa en el concurso Badajoz Capital del Desayuno

La 'Tostada Ana la Jerezana' del Casino de Badajoz ha triunfado en el concurso Badajoz Capital del Desayuno. Esta elaboración ha logrado convencer tanto al jurado técnico, como al popular en cinco categorías diferentes.

Este desayuno es idea de la encargada de este establecimiento, Jennifer de la Flor: "Lleva un pan de masa madre, mucho más saludable, salmorejo sin pan, tomates Cherry asados, perlas de mozarella, tierra de aceitunas negras, aceite de albahaca y melva". Con estos ingredientes se diseñó hace meses como un homenaje a su abuela. "Aunque los ingredientes no era una referencia hacia ella en concreto, pero es una persona que sigue estando muy presente en nuestras vidas pese a haber fallecido hace 26 años. Este ha sido nuestro homenaje", argumenta la encargada.

Una tostada que ha enganchado

Esta tostada ha reunido cinco galardones en esta edición del concurso. Ha logrado el segundo premio del jurado técnico; el de mejor desayuno sin gluten; el primer premio del jurado popular; el segundo puesto en desayuno saludable y el premio a mejor servicio.

"Estoy muy contenta con el premio de sin gluten y saludable. También me gusta muchísimo, el de mejor servicio, me encanta", asegura De la Flor. Destaca, sobre el resto, las que han sido elegidas por el jurado técnico ya que es la que más valora por ser profesionales. Para ella es una gran satisfacción contar con el beneplácito del jurado técnico y del popular con cinco galardones que se suman a los tres que obtuvieron en la edición del 2024. Aquella fue la primera vez que participó en este concurso: "Soy muy competitiva, me encanta, lo hago por competir", reconoce.

Toma este tipo de iniciativas como una manera de darse a conocer. "El casino es una sociedad privada y desde hace un tiempo hemos logrado abrirlo a la ciudad. Esto nos da a conocer a la gente".

Estreno con primer premio

Con esta intención se presentó el establecimiento Emeté, que ha conseguido la máxima puntuación del jurado técnico. Su tostada se llama 'Verano' y lleva: "Una base de aceite de oliva virgen extra, burrata, paleta ibérica, melocotón caramelizado en su jugo -sin azúcar añadido-, pistacho troceado y un toque de miel de abeja ecológica", describe María Jesús Trejo, responsable de este negocio.

Es su primera participación en este concurso, aunque la decisión estaba tomada desde hace mucho tiempo: "Me gusta mucho desayunar por ahí. Antes de haber abierto el establecimiento tenía claro cuando empecé a dar el desayuno que quería participar en el concurso", explica. En su primera participación no solo ha conseguido este premio, sino que ha funcionado muy en las ventas. "Ha tenido muchísimo éxito, va mucha gente a probarla", admite y anuncia que repetirá en 2026: "Volveremos a participar. Esto nos ayuda a darnos a conocer a la gente, ya que llevamos muy poquito tiempo abiertos".

El arte hecho desayuno

La entrega de premios de esta edición se ha realizado en los Jardines de la Galera y ha contado con la participación del consejero de Presidencia, Abel Bautista; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el concejal de Turismo, Rubén Galea y una amplia representación de la corporación municipal.

Galea ha recordado los "dos objetivos claros" con los que se convoca este concurso: "Consolidar el desayuno como valor turístico y apoyar al sector hostelero en la época estival". Esta edición ha contado con la incorporación de la categoría 'Sostenible - Kilómetro cero', la nueva concepción del jurado popular con la participación de asociaciones de la ciudad como la Falcap, la asociación de Coros y Danzas o Amigos de Badajoz, entre otras; y el estreno de una aplicación móvil propia del concurso, entre otras.

El concejal de Turismo ha señalado que, una edición más ha tenido gran repercusión en redes sociales: "Más de 600.000 impresiones y más de 146.000 usuarios únicos", ha señalado.

Por su parte, Ignacio Gragera ha agradecido la labor de los hosteleros: "Es un lujo compartir con vosotros el arte que demostráis en la cocina. Habéis hecho del desayuno un arte y os lo agradecemos infinito, porque es un éxito de ciudad".

Así, ha reconocido que muchos de los turistas que pasan por la ciudad "se marchan hablando muy bien de Badajoz y de sus desayunos". Al mismo tiempo, ha animado a los responsables de cada uno de los negocios a volver a participar una edición más de este concurso que se ha consolidado en la agenda de los pacenses.

Foto de familia de los premiados en la edición del concurso Badajoz Capital del Desayuno 2025. / Santi García

Lista completa de premiados:

Juego del público

María Nieves, ganadora de un viaje en globo

Categoría km cero:

La Moska con su tostada 'De pura cepa'

Premio eurobec:

La Nave Airsoft con la tostada 'Melodiva', una tostada valiente y poderosa.

Premio Jurado popular

Tercero: La nave airsoftcon la tostada 'Melodiva, una tostada valiente y poderosa'.

Segundo: La rosa de Alfre con la tostada 'La mimosa de Alfre').

Primero: Casino Badajoz con 'Tostada Ana la Jerezana'.

Premio sin gluten:

Casino Badajoz con 'Tostada Ana la Jerezana'.

Premio de la prensa:

Tercero: El perro zurdo con su tostada 'Canelo'.

Segundo: Las Palmeras con la tostada 'Fusión'.

Primero: Maná con su propuesta 'Don Mauro'.

Premio desayuno original:

Las Palmeras con la tostada 'Fusión'.

Premio desayuno saludable:

Tercero: Aquí se puede con su propuesta 'Bacalu Portugués'.

Segundo: Casino de Badajoz con la 'Tostada Ana la Jerezana'.

Primero: Moma Experience con 'Despertar Mediterráneo'.

Premio al mejor servicio:

Casino de Badajoz con la 'Tostada Ana la Jerezana'.

Mención Especial:

Forn de Campos El Nevero con su creación: 'Chacho chacho charco que a gusto me he quedao'.

Debutante estrella:

La despechá con su tostada 'La despechá'.

Premio del jurado técnico:

Tercero: Sana Tentación Valdepasillas con su tostada 'Tentación de la tierra'.

Segundo: Casino de Badajoz y su 'Tostada Ana la Jerezana'.

Primero: Emeté con su propuesta, 'Verano'.