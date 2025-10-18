Chema Álvarez presenta en Monesterio ‘Extremadura contra el olvido’

“Un pequeño homenaje a todos los monesterienses, a todos los pacenses y a todos los extremeños que, se reunían en algún punto, para leer o escuchar de boca de otros jornaleros, ‘Tierra y libertad’ o ‘La Revista Blanca’. Un homenaje a los que huyeron, a los detenidos, a los encarcelados, a los torturados, a los fusilados, a los olvidados y a las olvidadas. Aquellos que, como dicen los propios autores, se fueron sin saber que vivirían para siempre”. Palmira Chavero Ramírez, Dra. En Ciencias de la Información y Socióloga, encargada de introducir el acto, sintetizó con estas frases, la presentación del libro, ‘Extremadura contra el olvido. Historias de memoria y resistencia’, de los autores, Ángel Olmedo y Chema Álvarez. La actividad se celebró el pasado viernes, 17 de octubre, en la sala de conferencias de la casa de la cultura.

Publicado por la editorial Jarramplas, el libro recoge un compendio de 30 artículos, sobre la memoria histórica, desde el año 1882, hasta fechas recientes. Sobre todo, narraba Chema Álvarez, en una entrevista previa a la presentación, en la emisora, Radio Monesterio, “la memoria que se refiere a los grandes olvidados como son, las personas de la calle, los campesinos, los obreros… aquellos, de los que no existen registros documentales”.

Una obra, señala el coautor de esta publicación, que pretende “buscar la verdad, la justicia y la reparación”. “Muchos de nosotros nacimos en la dictadura y podemos contar lo que vivimos en nuestra infancia. También quedan muchos familiares que siguen buscando a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos…” Basándose en la parte más testimonial de la historia, la publicación recoge diferentes artículos sobre los procesos para la “búsqueda de personas que fueron represaliadas”, con la intención de “reparar una historia tergiversada durante tantos años, que no atiende a la verdad”, asegura.

Participantes en el acto de presentación / Rafa Molina

Presentación de la asociación

El acto fue introducido por la concejala del Área de Cultura, Manola Ferreira. En su intervención dejó un mensaje a los más jóvenes para que, “se informen, lean. Y, sobre todo, que escuchen a sus mayores. No todo es bienestar y confort. Deben saber de donde venimos y la lucha tan dura que se ha librado para llegar a tener estos derechos de igualdad y bienestar”, expresó.

La jornada finalizó con la presentación pública de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la localidad, (ARMH-Monesterio), que se constituyó el pasado día 21 de junio. El colectivo, presidido por Elia Rodríguez Vargas, inicialmente, está integrado por 7 personas. Filomena Pando Sánchez, ocupa el cargo de vicepresidenta y como secretario y tesorera, José Antonio Villalba Donoso y María Fernanda Vasco Vila, respectivamente. Los cargos directivos se completan con las vocales, Montserrat Vasco González, Dolores Muñoz Sayago y María Dolores Sevilla Ortiz.

Villalba Donoso explicó que, como primeras acciones, la asociación pedirá al ayuntamiento “la colocación de un monolito en el cementerio municipal, donde aparezcan los nombres de las personas represaliadas y fusiladas por el franquismo y así, darles visibilidad”. Por otro lado, el colectivo también solicitará la realización de “catas en el cementerio para detectar fosas comunes”. La asociación manifestó, “está abierta a todas aquellas personas que deseen participar como socios”, con una cuota anual de 10 €.