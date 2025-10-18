La Junta prevé que el segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz esté finalizado en 2029

El tramo segundo de la Ronda Sur de Badajoz, el que enlaza la carretera de Valverde de Leganés con la de Olivenza -y conecta con el único construido de esta circunvalación- estaría finalizado en 2029 si se cumplen las previsiones del anteproyecto de presupuestos que acaba de presentar la Junta de Extremadura para que inicie su trámite parlamentario. De momento, el partido que gobierna, el PP, no tiene los apoyos suficientes para sacarlo adelante.

El tramo segundo de la Ronda Sur está en estos momentos en fase de expropiaciones y la Junta ha decidido darle prioridad. El Gobierno regional calcula que después del verano de 2026 estarán adjudicadas las obras y habrá movimiento de tierras en el último trimestre.

Según este anteproyecto, para este segundo tramo de la Ronda Sur destina 1,5 millones en 2026, otros 15,9 en 2027; 24,3 para 2028 y 5,1 millones en 2029, que es el año en el que finalizaría. Para otros dos tramos, el primero y el cuarto, la fase de redacción de proyectos está "bastante avanzada", según ha manifestado este viernes el consejero de Presidencia, Abel Bautista, que ha estado en Badajoz para presentar las partidas que sus presupuestos contemplan para la ciudad, y para los que ha pedido el apoyo del PSOE y de Vox. Bautista ha comparecido junto al alcalde pacense, Ignacio Gragera, de su mismo partido, el PP. Es la primera vez que los artífices del borrador explican su contenido a la prensa tras su presentación en la Asamblea. Lo harán en más ciudades.

Instituto de Cerro Gordo y autovía de Olivenza

Existen otras previsiones destacadas para la ciudad, como son 10 millones destinados a la construcción de un instituto en la barriada de Cerro Gordo y 12,8 para el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas (ahora en el palacio de Godoy) y el centro de salud Los Pinos al ala izquierda del Hospital Provincial. Sería un proyecto coordinado entre las consejerías de Educación y de Salud. También 27 millones para cambiar "el corazón" de la climatización de los hospitales en una primera fase. En la segunda se sustituirán las conducciones que llegan a cada una de las habitaciones.

En total, para Badajoz la Junta contempla en su borrador inversiones que rondan los 125 millones de euros. Por consejerías:

-Consejería de Salud y Servicios Sociales: La construcción del nuevo centro de menores Marcelo Nessi, cuyas obras comenzarán "próximamente" con una inversión de 12 millones de euros y estarán terminadas a finales de 2026. También las nuevas instalaciones de Apnaba estarían terminadas a finales de 2026, con una inversión de 5,3 millones. Además del traslado de Los Pinos al Hospital Provincial, con 2,2 millones, más 1,1 para el provisional al Palacio de Congresos. Y los 27 millones para la climatización de los hospitales. "Cuestiones que no se ven, solo cuando se estropean", ha defendido el consejero. Asimismo, la remodelación del Hospital Universitario de Badajoz, con 3 millones para la primera fase. Nuevos paritorios en el Hospital Materno Infantil, con 3,2 millones en 2026 y una inversión total de 8 millones. En la residencia de mayores de La Granadilla, 1,5 millones en 2026 y 12,5 en total.

-Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible: Se retoma un proyecto que viene de antiguo, como es la renovación de los depósitos de la Luneta, para los que el ayuntamiento aporta 4 millones (con fondos europeos de la Edil) y la Junta, otros 4 (un millón en 2026 y 3 en 2027. Asimismo, una partida contra el nenúfar en el azud de La Pesquera, con 330.000 euros.

-Consejería de Educación. La Junta continuará los trámites para la segunda fase de la Facultad de Medicina, con 8,6 millones de euros. El nuevo colegio de Gévora estará construido en 2026 y ya está firmado el contrato de obras. Que empiecen "será cuestión de poco tiempo", según Bautista. El nuevo centro de educación especial de Los Ángeles en terrenos de la Ronda Norte, con 10,2 millones de euros, cuyo contrato de obras "está a punto de firmarse". 10 millones para el nuevo instituto de Cerro Gordo. "Ambas administraciones 2stamos trabajando para acelerarlo lo máximo posible", defiende. En cuanto al traslado de la Escuela Oficial de Idiomas, ha asegurado que el proyecto se está adjudicando "en estos momentos". El total de obras en ejecución con trámites iniciados asciende a 42,6 millones de euros en Badajoz, según los cálculos de la Junta.

-Cultura. La consejería ya ha ha transferido 3,9 millones de euros al ayuntamiento para la piscina de la margen derecha y tiene prevista una partida de 100.000 euros para completar 4 millones. Según Bautista, es una "partida abierta" en la que el Gobierno regional seguirá colaborando. Por otro lado, al Consorcio del Casco Antiguo destina 360.000 euros (la primera aportación de la Junta fue de 98.600 euros para echar a andar), que se suman a los 300.000 presupuestados por el ayuntamiento, para empezar a acometer proyectos, según ha recordado el alcalde.

-Consejeria de Infraestructuras. Además de las partidas para la Ronda Sur, figuran cantidades para el denominado sexto puente, con 500.000 euros (5-6% del coste total de la obra para el proyecto) y 600.000 en 2027 para afrontar "de manera decidida y honesta" esta actuación, según el consejero. También se ha incluido la autovía a Olivenza, aunque con cantidades con un horizonte temporal muy amplio, pues solo se contempla el proyecto, con cuantías que se alargan hasta 2028 (150.000 euros en 2026, 1,2 en 2027 y un millón de euros en 2028). De esta manera, en tres años tendrán el proyecto, si se cumplen las previsiones. Después, la obra. No se plantean plazos.

-Gestión Forestal. Bautista ha citado un reinvidicación "histórica" anterior a 2010, que la Junta pretende resolver, como es la Cañada Real de Sancha Brava, con una inversión de 624.000 euros.

Gragera, por su parte, ha agradecido esta "extensa y profusa" información de proyectos presupuestados que "atienden a las necesidades de la gente", así como ha detallado que de muchas de estas actuaciones se han escrito "ríos de tinta", pero hasta ahora no tienen traducción en inversiones. De momento, en el papel.