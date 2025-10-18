Accidente de tráfico
Dos menores de 17 años resultan heridos de diversa gravedad en un accidente de tráfico en Badajoz
Ambos fueron trasladados al hospital Universitario con trauma craneal, uno de ellos en estado grave
C.G.N
Dos menores de 17 años han resultado heridos, uno de ellos grave, en un accidente de tráfico en Badajoz. El 112 de Extremadura recibió un aviso a las 1.31 de la madrugada de este sábado de una salida de vía en la rotonda del parque de Las Cañadas, en la barriada de Las Vaguadas de la capital pacense.
Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), una ambulancia de soporte vital básico del SES y una patrulla de servicio de la policía local.
Los jóvenes fueron trasladados con trauma craneal, uno herido grave y otro menos grave, hasta el hospital Universitario.
Por el momento se desconocen más datos del suceso y del vehículo que conducían.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús