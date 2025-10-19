3.000 personas corren en Badajoz por la inclusión

Un total de 3.000 personas han participado este domingo en el VIII Cross Solidario de la Guardia Civil, una cita deportiva y benéfica a favor de Aprosuba 3 Plena Inclusión Badajoz, la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual. La actividad está enmarcada dentro de las celebraciones de la festividad de la Virgen del Pilar y la organización ha conseguido, una vez más, alcanzar el número máximo de inscripciones que se habían fijado este año.

Las carreras han comenzado a las once de la mañana y el ambiente en la zona ha sido extraordinario, con numeroso público acompañando a los corredores desde primera hora.

Entre los participantes, Gloria y Elena, dos amigas de Barcarrota que viven en Badajoz y que repiten por tercer año consecutivo en esta prueba. Ambas coinciden en que se trata de una de las carreras más populares y con mejor ambiente del calendario, además de tener un fin solidario. “Nos encanta hacerlo porque, al final, es por una buena causa”, explican.

Participan en la carrera absoluta de 8,7 kilómetros. Gloria busca mejorar su marca del año pasado, mientras que Elena espera también superarse, especialmente después de la edición anterior, en la que el calor hizo que la carrera fuese "muy dura". Aseguran que, aunque es una prueba con mucho ambiente, "hay que prepararse y entrenar un poco", porque de lo contrario “se hace cuesta arriba”.

Entre los más pequeños, destaca la ilusión de Eloy, un niño de 10 años que ha venido desde Montijo junto a sus padres. Su madre, Raquel, participa por tercer año y cuenta que esta vez ha querido traer a su hijo “para meterle un poco en el mundo del running”. “Nos gusta mucho el deporte”, afirma. Eloy es uno de los 300 niños que compiten hoy y su objetivo es claro: intentar ganar y sobre todo "pasárselo bien". Raquel destaca el ambiente y la buena organización.

También hay caras nuevas, como la de Carlos, un joven de 16 años, procedente de Santa Marta que corre por primera vez en una prueba de estas características. “Tenía muchas ganas de probar”, cuenta. Ha estado entrenando a diario y su propósito es lograr una buena marca en este debut. Después, le gustaría probar suerte en una media maratón. Reconoce que lo más duro del recorrido de hoy serán las subidas por la zona de la Alcazaba, aunque confía en terminarlo bien.

Desde la organización benéfica destacan la gran respuesta que ha tenido esta edición. Susana Torres, directora técnica de Aprosuba 3, asegura que el ambiente ha superado todas las expectativas: “No esperábamos tanta participación ni que se vendieran los dorsales tan rápido. La gente está muy volcada con la carrera y con Aprosuba.” Susana celebra que el objetivo de la carrera se ha cumplido con creces.

La entidad beneficiaria del cross solidario, ha instalado además un punto de venta de merchandising, con calcetines, manguitos, camisetas y productos elaborados en su centro ocupacional.

Aunque aún no se ha decidido el destino concreto de la recaudación, la directora técnica explica que los fondos se invertirán en mejorar los servicios y la calidad de vida de las personas atendidas por la entidad, que actualmente son 280 chicos. Muchos de ellos, apunta, han participado hoy como voluntarios y de hecho “han sido los primeros en llegar al cross”.

Recorrido

La carrera absoluta, con un recorrido de 8,7 kilómetros, ha partido desde la avenida de Colón, frente a la sede de la Comandancia de la Guardia Civil. Desde ahí, los participantes han recorrido la avenida Ramón y Cajal, la plaza Reyes Católicos junto a Puerta de Palmas y se han adentrado en el Casco Antiguo por Santa Lucía, Santa Ana, Duque San Germán, plaza de la Soledad, Arias Montano, San Juan, Moreno Zancudo, Plaza Alta, Castillo, Campillo y plaza 18 de diciembre.

La prueba ha continuado por la ronda de circunvalación Reina Sofía, el puente de la Autonomía y el Camino Viejo de San Vicente, para entrar después en el parque del río, en la margen derecha, sentido Puente Real, hasta el punto de retorno fijado por la organización. Desde ahí, los corredores han subido por el Hornabeque, han cruzado el Puente de Palmas y han encarado el tramo final por la calle Prim y Santo Domingo, con meta nuevamente en la Comandancia.

La jornada ha incluido también una caminata solidaria de 2,5 kilómetros, con salida en la misma avenida de Colón. Además, los más pequeños han participado en distintas carreras infantiles. La llamada 'Polilla infantil' ha repetido el punto de salida, frente a la Comandancia y ha pasado por Ramón y Cajal, Puerta de Palmas, Prim y Santo Domingo, con llegada de nuevo en Colón. Por su parte, los niños de las categorías Polilla benjamín y prebenjamín han recorrido un trazado más corto por la avenida de Colón, la calle Juan Antonio Cansino Rioboo y el parque de Castelar, finalizando también en la sede de la Guardia Civil.

Correr con el corazón

El Cross Solidario de la Guardia Civil combina deporte, convivencia y solidaridad en una jornada que cada año reúne a miles de participantes en beneficio de Aprosuba 3 y su labor de inclusión social. Esta edición, la prueba se ha presentado bajo el lema ‘Corre con el corazón, avanza por la inclusión’, un eslogan que “simboliza la esencia de este evento, correr con generosidad, con empatía y avanzar juntos hacia una sociedad más justa e inclusiva”, tal y como destacó, en su presentación, el general jefe de la Guardia Civil en la región, José Manuel Santiago.

Clasificaciones

El encuentro ha concluido con la entrega de premios de todas las modalidades a las 13.30 horas en el acuartelamiento de la Guardia Civil. En la categoría absoluta el vencedor ha sido Pedro José Cano Román, con un tiempo de 29 minutos y 16 segundos. El segundo puesto ha sido para Kevin Venegas Zainos, que cruzó la meta en 29 minutos y 46 segundos, mientras que Borja Morales Caballo completó el podio con un registro de 30 minutos y 58 segundos.

En la categoría infantil, la ganadora ha sido Noelia Valcárcel Moreno, con un tiempo de 3 minutos y 39 segundos, seguida muy de cerca por Carla Pocostales García, con 3 minutos y 41 segundos y por Nora Sánchez Cantero, tercera con 3 minutos y 42 segundos.

En alevín, la victoria ha sido para Sergio de la Vega Cerrato, que paró el cronómetro en 1 minuto y 54 segundos. Le siguieron Héctor Gutiérrez Ramos, con 1:57 y Jacobo Cordobés García, tercero con 1:58.

Mientras, en la categoría benjamín, se ha producido un empate en la primera posición entre Hugo Carballo Camello y Marina Valcárcel Moreno, ambos con un tiempo de 2 minutos y 2 segundos. También hubo empate en el segundo puesto, con Lara Soriano Rodríguez y Celia Fuentes Tienza, que completaron la carrera en 2 minutos y 4 segundos, mientras que Diego Díaz Baena fue tercero con 2:13.

Por último, en la categoría mini benjamín, el primer clasificado fue José Antonio Aranda Villagordo, con 1 minuto y 3 segundos. En segunda posición terminó Enrique López LLera, con 1:04 y en tercera Tiago Lacroix Sánchez, con 1:05.