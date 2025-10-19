El albergue El Revellín de Badajoz lleva 8 años sin alojar a viajeros y sigue sin fecha para reabrir

El albergue juvenil El Revellín de San Roque cumple este mes 8 años sin alojar a viajeros y continúa sin fecha de reapertura. El Ayuntamiento de Badajoz asegura que desde Patrimonio se sigue trabajando en los pliegos de condiciones del contrato de explotación de estas instalaciones, que solo funcionaron como alojamiento para jóvenes y centro de asociaciones durante 4 años, entre 2013 y 2017.

No ha estado cerrado a cal y canto durante todo este tiempo, porque se utilizó como base de la Policía Local durante la pandemia y después para acoger a refugiados de la guerra en Ucrania y a familias gazatíes que habían huido de Palestina, pero no ha vuelto a tener el uso para el que se rehabilitó este edificio - datado entre los siglos XVII y XVIII y declarado Bien de Interés Cultural- con una inversión de más de 1,3 millones de euros con cargo al entonces famoso Plan E.

Su explotación se adjudicó a una empresa por cuatro años y cuando cumplió el contrato, el ayuntamiento optó por cerrarlo de manera temporal para revisar las condiciones, porque resultaba demasiado gravoso para las arcas municipales. Hubiera o no huéspedes se pagaba un canon anual fijo a la adjudicataria y no salían las cuentas. Los datos de ocupación fueron siempre bastante modestos: el último año que estuvo abierto no llegó al 10% de media.

Otro modelo de gestión

La Concejalía de Juventud, de la que depende el albergue El Revellín, se planteó entonces cambiar el modelo de gestión y, en lugar de un canon anual fijo, que el concesionario obtuviera un porcentaje de los ingresos por las pernoctaciones. De momento, el ayuntamiento no confirma si será así o no y emplaza a cuando esté terminado el pliego para detallar las características del nuevo contrato.

Para que el contrato resultase atractivo a los posibles licitadores, se dotó a las instalaciones de una cocina industrial, con el objetivo de que el negocio pudiera ser más rentable ofreciendo servicio de hostelería no solo a los huéspedes, sino también al público en general.

Pese a estas actuaciones, nunca llegó a licitarse su gestión otra vez, aunque el ayuntamiento siempre ha mantenido que su voluntad era que reabriera como alojamiento turístico, aunque ya no destinado exclusivamente a jóvenes, sino también a peregrinos del Camino de Santiago, colectivos o equipos deportivos que se desplacen a la ciudad a competir.

La cocina industrial no ha sido la única mejora que se ha llevado a cabo en el edificio en este tiempo. En marzo del año pasado, el ayuntamiento sacó a concurso los trabajos para poner a punto las instalaciones, que comenzaron en septiembre y acabaron en enero de este año.

Nuevas obras

Las obras afectaron tanto al exterior como al interior del edificio. Así, se han recuperado las fachadas, que presentaban desperfectos por el deterioro de los morteros y que se han lucido de nuevo para devolverlas a su estado original.

También se limpió el canalón en la cubierta inclinada para retirar la suciedad y se desbrozaron y limpiaron la muralla, el pavimento de piedra natural de la plaza y la parte trasera del interior del revellín. También se repararon la barandilla y otros elementos metálicos.

En el interior de las instalaciones, se han llevado a cabo arreglos en la cocina que se amplió, así como en los aseos, donde se han sustituido los inodoros, y en las redes de agua, entre otros. Además, se pintaron todas las estancias.

El Revellín fue el primer albergue juvenil municipal con el que contaba la ciudad, que hasta 2013 carecía de un alojamiento de este tipo. Cuenta con 62 plazas, repartidas en 11 dormitorios, además de zonas comunes, y un gran patio.

Una parte del edificio se convirtió en centro de asociaciones, que funcionaba de manera independiente al albergue y que gestionaba directamente la Concejalía de Juventud, que tampoco se ha reabierto todavía.