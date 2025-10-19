Arde una fábrica de corcho en el polígono industrial de San Vicente de Alcántara: "Esto es un auténtico infierno", asegura el concejal de Comunicación de la localidad pacense

Bomberos de la Diputación de Badajoz y de Cáceres trabajan en la extinción de un importante incendio junto a la fábrica Granulex, dedicada a la fabricación de todo tipo de granulados de corcho natural, situada en el polígono industrial de San Vicente de Alcántara.

El fuego se ha declarado a primera hora de la tarde de este domingo, 19 de octubre y en el lugar hay varios efectivos trabajando en sofocar las llamas, entre los que se encuentran bomberos forestales y un helicóptero del Plan Infoex, varios camiones autobomba del Sepei de Valencia de Alcántara, medios del CPEI de Alburquerque y más bomberos voluntarios de la localidad pacense, según recoge la agencia Efe. El fuego ha afectado gravemente al material almacenado, altamente combustible debido a su elevado poder calorífico, lo que está dificultando las labores de extinción.

Desde el dispositivo de emergencias se advierte de que las tareas podrían prolongarse durante horas, dada la naturaleza del material que arde.

También participan agentes de la Guardia Civil, que actúan con carácter preventivo para garantizar la seguridad en la zona y controlar los accesos. Además de unidades de Cruz Roja, que se han movilizado por si fuera necesaria atención sanitaria y avituallamiento, aunque han confirmado que por el momento no se han registrado heridos ni daños personales.

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación.

Incendio en una nave idustrial de San Vicente de Alcántara. / La Crónica

"Esto es un auténtico infierno"

El concejal de Comunicación de San Vicente de Alcántara, David Cuño, ha lamentado la dimensión del fuego y ha reconocido: "Esto es un auténtico infierno". Según ha explicado a Efe, la fábrica se divide en dos zonas, una de almacenamiento que ya está "toda calcinada" y que los bomberos han dado por perdida dado que el fuego es "inapagable" en ella, de modo que el material "se está consumiendo solo".

Ahora intentan salvar la otra zona de la empresa, formada por varias naves, con la dificultad añadida del viento que hace el lugar y de que el material almacenado en ellas es también "altamente combustible". Hasta el momento las llamas no han llegado a estas naves y los efectivos están refrescando el exterior para evitar que ello ocurra.

"Queda muchísimo trabajo por hacer, esto es inapagable, saltan pavesas a muchísimos metros", ha lamentado el edil, que ha advertido además que esta empresa está rodeada de otras dedicadas también al corcho, dado que San Vicente de Alcántara ostenta desde 2001, según la Comunidad Económica Europea (CEE), el calificativo de Capital Mundial del Corcho, al concentrar el 90 % de la producción nacional de tapones.