Monesterio conmemora el Día del Cáncer de Mama con una fiesta por la vida y la esperanza

“Mi experiencia con el cáncer de mama ha sido un viaje difícil que, me ha enseñado mucho. Cuando me diagnosticaron, sentí miedo y ansiedad, pero, decidí enfrentar la enfermedad con valentía y determinación. El tratamiento fue un desafío. Conté con el apoyo de mi familia y de mis amigos. Aprendí a valorar la vida y a amarme más a mí misma. Hoy en día, soy una sobreviviente del cáncer de mama. Quiero compartir mi historia para inspirar a otras mujeres que están pasando por una experiencia similar. No se rindan. No tengan miedo de pedir ayuda. Ustedes son fuertes y pueden superar esta enfermedad. Mi experiencia con el cáncer de mama cambió mi vida para mejor. Ahora, cada día, vivo la vida con amor y esperanza”.

Son las palabras de Manar, una chica marroquí, afincada en Monesterio, que acaba de pasar por la enfermedad, encargada de leer el manifiesto con el que se cerró la VII Marcha Solidaria Contra el Cáncer de Mama, organizada por la delegación local de la Asociación Oncológica Extremeña, (AOEX).

La organización superó la venta de dorsales solidarios. Más de 400 personas marcharon por las calles del pueblo, -desde la fachada del ayuntamiento, hasta la plaza de Triana-, para reivindicar “sanidad pública y más inversión para la investigación”. Una vez finalizada la marcha y tras la lectura del manifiesto, las asistentes disfrutaron de un masterclass y una exhibición de fitness flamenco, a cargo de la bailaora Manuela Sánchez y sus alumnas.

C.P. Monesterio

La solidaridad que muestra toda la ciudadanía y sus colectivos con la asociación AOEX, se hizo manifiesta con el apoyo del Club Polideportivo Monesterio. Primero, ofreciendo al colectivo el saque de honor del encuentro de liga que se disputó a esa misma hora, frente a la Ribereña. Y, después del partido, con la degustación de una paella solidaria, para unos 200 comensales, con precio simbólico de 2 € la ración.

Monesterio volvió a salir a la calle para manifestar que, las enfermas de cáncer de mama “no están solas”. La ciudadanía celebró la fiesta de la vida y la esperanza. El delegado local, Faustino Bravo, agradeció públicamente “la colaboración de instituciones, asociaciones, ciudadanía, personas a título individual y de su grupo de voluntarias”, que, durante casi un mes han trabajado para que el domingo, 19 de octubre, Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, haya exteriorizado lo mejor de cada persona para que se aumente el foco de atención en la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados.

En Calera de León

La localidad hermana de Calera de León, en colaboración con su ayuntamiento, adelantó su marcha solidaria a la tarde del sábado, día 18. Según la organización, la marcha contó con la participación de unas 160 personas. La recaudación también formará parte de los recursos económicos de AOEX-Monesterio, para mantener sus servicios en favor de enfermas y familias, este año, con dedicación, “casi plena”, a la financiación del servicio de apoyo psicológico.