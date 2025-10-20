Carnaval de Badajoz 2026: Se permiten ensayos de murgas y comparsas hasta las once de la noche

El bando municipal que regula los ensayos de los grupos participantes en el Carnaval de Badajoz ya está publicado. Desde hoy está publicada la normativa que regula los espacios urbanos, los horarios y las condiciones para que las agrupaciones carnavaleras puedan realizar sus ensayos con antelación a la edición del Carnaval 2026, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.

El documento oficial, basándose en las ordenanzas locales y normales legales, establece que las murgas, comparsas y otras agrupaciones podrán ensayar en sus locales habituales o en las calles -siempre que estén al menos a 150 metros del casco urbano-. El horario habilitado será de 10.00 a 23.00 horas hasta el 12 de febrero. El próximo Carnaval comienza el 13 del mismo mes.

Las agrupaciones que estén inscritas oficialmente en los concursos del Carnaval 2025 —o las nuevas que así lo soliciten en la Concejalía de Ferias y Fiestas— quedan dispensadas de ciertas restricciones contempladas en la Ordenanza de Policía Urbana, siempre que respeten lo establecido en este bando y las indicaciones de las fuerzas de seguridad si fuera necesario

Cortes de calles

Podrán realizarse cortes de tráfico en vías secundarias en zonas de ensayo, aunque la responsabilidad de señalización, desvíos y personal auxiliar con elementos reflectantes recae sobre las comparsas que soliciten el corte. Además, deberán informar a la Policía Local, que podrá ajustar esas medidas conforme a criterios de seguridad vial.

En las pedanías que cuenten con comparsas, por su parte, se aplican las mismas reglas con respecto al horario, distancia al casco urbano y normas de respeto al vecindario. Se mencionan expresamente las pedanías de Gévora, Valdebótoa y Villafranco, con ubicaciones específicas autorizadas para los ensayos.

Con la publicación de este bando, se da el pistoletazo de salida formal para la temporada de ensayos del Carnaval 2026. Estas normas, aseguran desde el consistorio, se plantean "en aras de impulsar y amparar las actividades propias del Carnaval de Badajoz".