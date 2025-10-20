Salud
Comienzan las obras para remodelar las Urgencias del hospital Universitario de Badajoz
También se acondicionará el vestíbulo principal del complejo hospitalario con una actuación de más de 169.000 euros
La Junta de Extremadura ha iniciado este lunes dos actuaciones en el hospital Universitario de Badajoz para remodelar el vestíbulo principal y las zonas comunes de Urgencias. Estas obras cuentan con una inversión de más de 169.627 euros.
Las obras de adecuación de accesos y aseos del vestíbulo principal del hospital incluyen la sustitución de las lamas del porche cubierto, la instalación de cuatro puertas automáticas, la reforma integral de los tres aseos públicos y la remodelación del control de acceso al edificio.
Esta actuación, con una inversión de más de 92.914 euros, busca mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de uno de los espacios más transitados del centro.
El acceso principal estará cortado
Por ello, el acceso principal permanecerá cerrado durante el desarrollo de los trabajos, por lo que los usuarios deberán acceder por la zona de Consultas Externas.
No obstante, el hall principal seguirá operativo y se garantizará la seguridad y la normal circulación de las personas en todo momento, según se afirma.
También se han iniciado obras de renovación de los aseos y revestimientos verticales en las zonas comunes del Servicio de Urgencias, "una intervención necesaria tras décadas de uso intensivo, que ha supuesto un creciente deterioro en materiales, pavimentos, alicatados y sanitarios", aseguran desde la consejería.
Con un presupuesto de más de 76.712 euros, este proyecto contempla la reforma y actualización de los tres bloques de aseos públicos y la sustitución de los revestimientos en paredes que dificultaban las reparaciones y representaban un riesgo para usuarios y profesionales.
Dos núcleos de aseos permanecerán siempre operativos durante todo el proceso, asegurando el acceso a baños para pacientes y acompañantes.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús