Condenado a 4 años y medio de cárcel por regentar un 'narcopunto' en la Uva de Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un joven a 4 años y 6 meses de cárcel por regentar un ‘narcopunto’ en una vivienda de la calle Guadiana, en la barriada de Santa Engracia, también conocida como la UVA.

En esta causa había otros dos procesados, representados por los abogados Rosa Dorado y Raúl Montaño, a quienes, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía, se le han impuesto 2 años y 9 meses de prisión y una multa de 1.000 euros a cada uno.

En el caso del tercero, que no conformó y fue enjuiciado, no se le impone multa al no haberse podido tasar las sustancias estupefacientes halladas en el inmueble, ya que únicamente se encontraron restos de droga.

En su sentencia, el tribunal afirma que existe prueba indiciaria «suficiente» para considerar que este último era el encargado de este ‘narcopunto’, en el que se relevaba con otro de los procesados, para dispensar la droga desde un búnker, en cuyo interior fue detenido por la Policía Nacional, tras forzar el acceso.

La Audiencia da por probado que este punto de venta de droga fue uno de los más activos de Badajoz durante al menos los últimos cuatro meses de 2022, por lo que el acusado no realizaba ventas puntuales, sino que su actividad ilícita se prolongó en el tiempo. Asimismo, ha tenido en cuenta para la imposición de la pena que se deshizo de los estupefacientes echándolos por el desagüe de una bañera y rociándolos con amoniaco, poniendo así en riesgo la vida de las personas que estaban en ese momento en la casa, que también se usaba como fumadero.

El tribunal sostiene en su sentencia que todos los agentes de la Policía Nacional que comparecieron durante el juicio ofrecieron un testimonio "plenamente creíble" y se mostraron "convincentes y firmes"

Recurso ante el TSJEx

Por su parte, la defensa, en manos de José Duarte, ha avanzado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), al entender que si a su representado no se le condena a multa por no haberse intervenido droga, sino solo restos de estupefacientes, no cabe sentencia condenatoria «sin objeto material del delito».

La fiscalía solicitaba inicialmente 5 años de cárcel y multa de 1.000 euros para cada uno de los tres procesados por sendos delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.