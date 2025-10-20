Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un solo Cupón de la Once deja 20.000 euros este fin de semana en Badajoz

Tomás Lara, encargado de vender el boleto premiado, ya repartió un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes este verano

Tomás Lara, delante de su quiosco de Fernando Calzadilla.

Tomás Lara, delante de su quiosco de Fernando Calzadilla. / S. GARCÍA

Irene Rangel

Badajoz

Es el 'chico de la suerte'. El vendedor Tomás Lara, ubicado en el quiosco del número 14 de la avenida Fernando Calzadilla de Badajoz, ha repartido este fin de semana 20.000 euros con un Cupón de la Once.

El sábado se premió un cupón del número 14.600 con 20.000 euros a las cinco cifras. Por sí misma, esta ya sería una buena noticia. Se convierte en alegría doble si reparamos en que Lara, vendedor de la Once desde hace doce años, vendió un 'Sueldazo' el pasado mes de junio. Así, hizo que algún afortunado ganara 2.000 euros al mes durante 10 años.

Suerte también en Cáceres

El domingo, tres cupones del número 61.846 fueron agraciados en Cáceres con 60.000 euros, también a las cinco cifras.

Javier Alamillo Chaparro, cuyo punto de venta se sitúa en la Plaza Mayor de Cáceres, fue el encargado de venderlos.

