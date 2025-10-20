El Espacio Digital de Monesterio reabre sus puertas con nuevos talleres en competencias digitales

La Red de Centros de Competencias Digitales de Extremadura, reabre el Espacio Digital de Monesterio. Desde este mes de octubre, el centro, que se ubica en las instalaciones de la casa de la cultura, volverá a ofrecer una gran variedad de talleres, destinados prioritariamente a personas desempleadas, ocupadas y emprendedoras.

“Volvemos con más ganas que nunca”, afirma la dinamizadora del centro, Carmen Moreno. Durante los próximos meses se ofrecerá una “amplia variedad de talleres”, con los que adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, con las que “incrementar” las oportunidades de empleabilidad de los usuarios.

La actividad incluye formación en trámites y gestiones online con las administraciones, (Certificado Digital y gestiones online de forma segura) y ofimática para el mercado, dirigido especialmente al colectivo de trabajadores autónomos, empresarios y emprendedores. Como novedad, se incluye una nueva formación, denominada, ‘Acredita’, en competencias digitales. Todos los talleres son totalmente “gratuitos”.

Horarios

Desde este mes de octubre, el centro permanece abierto al público en horario de mañana y tarde. De lunes a miércoles, los usuarios podrán acceder a las distintas formaciones, de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas. Jueves y viernes, el centro permanece abierto en horario de 8:00 a 14:00 horas.

Las personas interesadas pueden obtener más información en las instalaciones del Espacio Digital de Monesterio, en la casa de la cultura, personalmente, o a través del teléfono 686058589. Durante estas franjas horarias, en los periodos en los que no se esté impartiendo ninguna formación, los usuarios podrán acudir para realizar “cualquier tipo de trámite online”.

Los Espacios Digitalex, ofrecen a los usuarios formación digital con el objetivo de que puedan “encontrar mejores ofertas de empleo, hacer trámites online sin moverse de casa o, transformar los negocios de empresarios y emprendedores para llegar a nuevos clientes". Además, se ofrecen otro tipo de talleres formativos para la acreditación de competencias digitales, inteligencia artificial, administración electrónica o, innovación y talento digital.

El Plan de Competencias Digitales para la empleabilidad en Extremadura es un programa financiado por la Junta de Extremadura, a través de la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y el Servicio Público de Empleo, gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, AUPEX.