Flora Sánchez Castañón, elegida 'Churretina de Pro' 2025 en Zafra

El teatro de Zafra se vistió este fin de semana de gala para acoger la novena edición de los galardones del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), un evento que, una vez más, agotó todas las entradas semanas antes de su celebración. En un ambiente de emoción, aplausos y sentimiento de orgullo por la ciudad, el público abarrotó el auditorio del Complejo Cultural para rendir homenaje a cuatro mujeres segedanas cuya trayectoria profesional y humana ha dejado huella en la comunidad.

El alcalde, Juan Carlos Fernández Calderón, acompañado por numerosos concejales de los distintos grupos municipales, presidió la ceremonia y quiso felicitar personalmente a las premiadas, destacando la importancia de reconocer el talento, la dedicación y la pasión de quienes contribuyen "al desarrollo y la identidad de Zafra”. Fernández agradeció además al CIT su labor en la promoción de la ciudad y su esfuerzo constante.

El momento más esperado de la noche llegó con la proclamación de Flora Sánchez Castañón como 'Churretina de Pro' 2025, un reconocimiento que pone en valor su compromiso con la cultura local y su amor incondicional por Zafra, además de su larga trayectoria profesional en los medios de comunicación. Emocionada, Sánchez Castañón recibió el galardón entre vítores y una larga ovación del público, en una ceremonia que combinó momentos de alegría con otros de sincero homenaje.

Durante la velada, amenizada por actuaciones de música y danza, también se entregaron los demás reconocimientos del año. La quesería Jarropa y Sita se alzó con el premio 'Entidad del año' por su contribución a la dinamización social y cultural de Zafra. Mónica Sánchez Benitez recibió un reconocimiento a título póstumo que emocionó a los asistentes.

Foto de familia. / Ayuntamiento

Ostalinda, la emoción de ser de Zafra

Por último, el reconocimiento a 'Personalidad del año' fue para la flautista Ostalinda Suárez por su destacada labor en el ámbito artístico.

Suárez se mostró entusiasmada de recibir este galardón en su tierra, de la que aseguró que "la llevo por bandera" allá por donde va.

Ostalinda Suárez recibiendo su premio. / Ayuntamiento

El evento, organizado por el CIT con la colaboración del Ayuntamiento de Zafra y diversas entidades y casas comerciales de la ciudad, reafirmó el espíritu de unión y reconocimiento que caracteriza a esta cita anual. La gala volvió a demostrar que Zafra no solo conserva con orgullo sus tradiciones, sino que sabe celebrar la dedicación de sus hijos.