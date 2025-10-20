Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Goiko Grill cierra en Badajoz: la popular hamburguesería baja la persiana tres años después

Con esta clausura, Cáceres se queda como el único punto de la cadena en Extremadura

El local de Goiko Grill situado en la avenida Sinfoniano Madroñero de Badajoz.

El local de Goiko Grill situado en la avenida Sinfoniano Madroñero de Badajoz. / Goiko Grill

Badajoz

El restaurante Goiko Grill situado en la avenida Sinforiano Madroñero ha cerrado definitivamente sus puertas. El establecimiento, que abrió en octubre de 2022, era el primer local de la cadena en la capital pacense y el segundo en Extremadura, tras el de Cáceres.

El cierre ha sido confirmado por el propio personal de la cadena, que ha asegurado que la clausura es definitiva, aunque no se han especificado los motivos. En Google Maps ya aparece marcado como “cerrado permanentemente”, y en la web oficial de la marca Badajoz ha desaparecido de la lista de territorios con restaurante.

Con esta clausura, Cáceres se queda como el único punto de la cadena en Extremadura.

La llegada a la ciudad

La apertura del local fue un auténtico éxito. Los fines de semana posteriores a la inauguración había colas que salían del establecimiento, e incluso, lista de espera para reservar mesa. Durante su apertura, Goiko apostó por conectar con la gastronomía local creando una hamburguesa especial llamada La Marioliva, inspirada en la torre de Santa María y elaborada con productos de la tierra como queso de cabra con aroma a romero, jamón serrano crujiente y salsa Mayo Olivas. Pero parece ser que no ha sido suficiente para conectar con los pacenses.

En los últimos años, Badajoz ha vivido un auge de "hamburgueserías gourmet", con nuevas aperturas que han incrementado la competencia en la ciudad. Marcas locales y franquicias compiten por un público cada vez más aficionado a este tipo de propuestas gastronómicas.

Ahora los pacenses están a la espera de conocer qué negocio ocupará el local.

