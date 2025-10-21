El detenido por la muerte de su pareja en La Codosera dice que creyó haber atropellado a su suegra y huyó por "miedo"

Creyó que había atropellado a su suegra y huyó del lugar por «miedo» a las represalias de su familia política. Es la versión de los hechos que el detenido por acabar con la vida de su pareja, tras atropellarla mortalmente el pasado 14 de octubre en La Codosera, ha dado a su abogado, Alfredo Pereira, que este lunes ha solicitado que el Juzgado de Violencia de Género se inhiba a favor de la jurisdicción ordinaria. «No todo lo que sucede con una pareja es violencia de género y en este caso es accidental», defiende.

El letrado considera que la investigación dio un giro tras las declaraciones a la Guardia Civil de los familiares de la víctima, Verónica G. G., «que son interesados de parte», y por eso el caso acabó en el Juzgado de Violencia de Género, «cuando no hay un solo indicio de que sea un crimen machista», sostiene.

El abogado Alfredo Pereira. / Santiago García Villegas

En este sentido, explica que su cliente y Verónica se dirigían juntos en el coche a la casa de la familia de ella a intentar aclarar un asunto relacionado con una parcela con el que se sentían perjudicados y que fue ella la que se bajó del vehículo para intentar «aplacar» los ánimos de su hermano, que estaban increpando al detenido. «No ha ido en ningún momento a por ella, iban juntos con un mismo fin».

El abogado reitera que el atropello mortal se produjo en momentos «de gran tensión». «Él sabía que no le había dado a una pared o a otro coche, pero pensó que a quien podría haber atropellado era a su suegra y huyó porque pensó que su suegro podría dispararle con una escopeta», insiste.

«Llama el mismo al 112 y cuenta lo que ha pasado, pero hasta que no llega la Guardia Civil no es consciente de que ha atropellado a su mujer», afirma la defensa, a quien el detenido ha asegurado que se marchó del lugar sin su pareja «en la seguridad de que a ella no le iban a hacer nada ni la iban a tocar sus familiares».

Pereira recurrirá el auto de prisión provisional, pero está a la espera del momento procesal adecuado, porque si finalmente el caso pasara a la jurisdicción ordinaria, su representado tendría que comparecer de nuevo para que se determinaran las medidas cautelares.

Penas

Al detenido se le investiga por un homicidio doloso, castigado con penas de 10 a 15 años de prisión.

En caso de homicidio imprudente, que es la tesis que mantiene la defensa, las penas son de 1 a 4 años de cárcel.

Este lunes aún no se había personado aún acusación particular en la causa.

El investigado fue puesto a disposición el 16 de octubre, el mismo día que la víctima recibió sepultura en La Codosera, donde fue despedida por numerosos familiares, amigos y vecinos. Del caso se hizo cargo el Juzgado de Violencia de Género, pues, aunque en un primer momento se descartó que pudiera tratarse de un crimen machista, la investigación, que continúa abierta, y las declaraciones de testigos hicieron que la Guardia Civil se planteara este último como hipótesis principal.

No existían denuncias previas de malos tratos ni registro de Viogén (sistema de seguimiento de los casos de violencia de género), según confirmó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, tras los terribles hechos.