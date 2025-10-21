Eduardo Naranjo: “Las obras no deben estar almacenadas. Deben estar en los museos”

“Siento una alegría grande. Una gran satisfacción. Las obras no deben estar almacenadas, deben compartirse con el público en los museos”. El pintor de Monesterio, Eduardo Naranjo, muestra su satisfacción por la anunciada aceleración de los trámites para la firma de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Badajoz y la Fundación que lleva el nombre del pintor extremeño, con el objetivo de que, parte de la obra más reciente del artista, pueda ser exhibida al público en una sala específica del Museo de Bellas Artes de Badajoz, durante un periodo prolongado de tiempo, que, en principio, podría ser de 4 años.

El encuentro mantenido entre el pintor y el diputado del Área de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, incluso deja fecha para que parte de la obra de Naranjo, (20 o 25 cuadros), formen parte de una colección única, en la segunda planta del Edificio C, del MUBA. La inauguración podría coincidir con la celebración del Día Internacional de los Museos, con lo que, el día 18 de mayo, del próximo año, Eduardo Naranjo podría inaugurar una de las exposiciones más esperadas por el público extremeño. Cabe recordar que, las muestras expositivas del pintor de Monesterio del MUBA, han sido las más visitadas de la historia del Museo Provincial.

“Es una alegría enorme que mi obra pueda seguir siendo contemplada por el público. Es lo más importante que hay para un artista. A nosotros, no nos mueve el dinero. Nos mueve nuestra sensibilidad, la pasión y el amor por el arte”, asegura Eduardo Naranjo. Actualmente, el MUBA incluye en sus fondos 12 grabados de Naranjo, el óleo ‘Vanesa en la playa’ y una obra fechada en 1974, titulada ‘Sueños blancos’, por la que el artista recibió el Premio Internacional de Dibujo ‘Luis de Morales’.

Como se gestó

La idea, narra el pintor, surgió en una comida con miembros de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, de la que Naranjo es miembro desde el año 1991. Su esposa, Marta, le hizo la propuesta a Maite, (María Teresa Rodríguez, directora del MUBA). “La iniciativa fue muy bien acogida”, pero, la salida del presidente Miguel Ángel Gallardo y la entrada de Raquel del Puerto como nueva presidenta, “ralentizó el proyecto”. Ahora, se agilizan las diligencias y, la documentación “será firmada por la presidenta en cuanto la documentación termine su trámite”, se asegura desde la entidad provincial.

La creación de la Fundación Eduardo Naranjo, en marzo de 2024, ha podido ayudar en la consolidación de este proyecto que traerá la obra reciente del pintor a Extremadura, con la posibilidad de ir rotando fondos, para que los visitantes puedan disfrutar de las últimas creaciones del pintor.

El artista puntualiza que, “no se trata de una donación de obras, ni de una adquisición por parte de la Diputación Provincial de Badajoz”. Más bien, se trata de una “prestación”, que perdure durante “largos periodos de tiempo, con propiedad del autor”.

Ahora toca seleccionar las obras que formarán parte de esta primera colección. “La crisis que afecta al arte” ha provocado que el artista posea en propiedad “más obras que nunca”, con lo que, “elegiremos las mejores”, relata el maestro.