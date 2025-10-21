Ya hay fecha en Badajoz para el sorteo de las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la inmobiliaria municipal Inmuba, avanza en el proceso de adjudicación de las viviendas de protección oficial (VPO) de Ronda Norte y Cuartón Cortijo. Tras la publicación, el pasado 30 de septiembre, de la lista definitiva de admitidos, en la que figuran 5.459 solicitantes, la entidad municipal ha anunciado este martes que el sorteo se celebrará el 5 de noviembre de 2025 a las 11.00 horas.

El acto será vía streaming y servirá para establecer el orden de adjudicación de las 82 viviendas protegidas que se reparten entre ambos proyectos, situados en zonas de expansión de la ciudad y promovidos por Inmuba con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda asequible en Badajoz.

En el caso de Ronda Norte, el proyecto contempla 30 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, con superficies que van desde 55 hasta 114 metros cuadrados. Todas incluirán garaje y trastero, y su precio oscilará entre 75.000 y 115.000 euros más IVA (4%). Las obras comenzaron este verano en la calle Hermanos Vidarte y cuentan con un plazo de ejecución de 24 meses y una inversión de 3,7 millones de euros.

La lista de admitidos

Por su parte, la promoción de Cuartón Cortijo incluye 52 viviendas protegidas, también con garaje y trastero, distribuidas en cinco plantas más cubierta. Están situadas en el barrio del Camino Nevero, entre la Plaza Eugenio Cortés Quirell y la calle Juan Salas Terrón, en una zona en pleno desarrollo urbano.

Los interesados pueden consultar la lista definitiva de admitidos en la web oficial de Inmuba.