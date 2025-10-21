"Musulmanes fuera ya": Aparecen pintadas xenófobas en la estación de autobuses de Badajoz

"Nos invade África", "musulmanes fuera ya". Estas son algunas de las pintadas con las que ha amanecido este lunes el entorno de la estación de autobuses de Badajoz. Los mensajes, de carácter xenófobo, han sido escritos con pintura negra sobre las paredes exteriores del recinto y en una fachada ubicada en la plaza de la Victoria.

La ciudadanía no ha tardado en reaccionar. Pocas horas después de su aparición, varias personas acudieron por su cuenta a tapar las inscripciones de la plaza, dejando la pared limpia y cubriendo los mensajes con pintura blanca. En la frase se leía: "Vino cruzando las fronteras sin control. Ahora es mi ciudad la que parece extranjera. Musulmanes fuera ya!!".

El Ayuntamiento de Badajoz ha señalado que la pared donde se encontraba esa pintada pertenece a un edificio privado, por lo que la limpieza corresponde a la comunidad de vecinos. El servicio municipal de limpieza, recuerdan, “solo puede intervenir en fachadas o bienes de titularidad pública”.

La otra pintada está situada en las rejas del recinto de la estación de autobuses. Ahí se pueden leer varios mensajes: "Psoe traidor nos invade África" y "musulmanes fuera". Estas inscripciones todavía no han sido eliminadas.

Decenas de inmigrantes duermen en la estación

Estos mensajes han generado malestar entre los vecinos y usuarios de la estación, una zona donde cada noche duermen decenas de personas migrantes que no tienen un lugar fijo donde pasar la noche.

“Esto no representa a la gente de aquí. La mayoría lo que siente es pena por esas personas”, ha comentado Antonio García, vecino del barrio desde hace más de veinte años. “Encontrarte esas palabras escritas justo donde duermes es muy triste. No creo que nadie quiera que Badajoz se vea así", ha señalado.

Los residentes piden que las pintadas se borren cuanto antes y que se refuerce la vigilancia en el entorno de la estación para evitar nuevos actos vandálicos.