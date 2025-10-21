La obra para trasladar el centro de salud Los Pinos al Palacio de Congresos de Badajoz se retrasa a primavera

Los usuarios del centro de salud de la Zona Centro de Badajoz, conocido como Los Pinos, van a tener que esperar unos meses más, muchos meses más, para su traslado a dependencias del palacio de congresos, situado a pocos metros. Según los cálculos de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, las obras para acondicionar los espacios que necesita el centro sanitario no comenzarán hasta el segundo trimestre de 2026. Según esta planificación, la mudanza podría hacerse a finales del próximo año. Es decir, el traslado no se producirá hasta dentro de un año.

En todo caso, se trata de un traslado provisional, hasta el definitivo al ala derecha del antiguo Hospital Provincial, que compartirá con la Escuela Oficial de Idiomas.

Grietas

La reubicación de este centro de salud de Ronda del Pilar está pendiente desde hace casi siete años. La consejería la anunció a finales de 2018, por la aparición de grietas en su estructura que, desde entonces, están monitorizadas para comprobar cómo avanzan. Han sido varios los espacios que la consejería ha estudiado para trasladar el centro de salud de manera provisional.

Fue en enero de este año 2025 cuando la consejera de Salud, Sara García Espada, anunció el traslado provisional de Los Pinos al palacio de congresos. Concretamente, en el anillo acristalado de la planta baja. Lo hizo acompañada del alcalde, Ignacio Gragera, pues el ayuntamiento es titular del edificio, cuya gestión tiene la Consejería de Cultura. La consejera dijo en aquel momento que las obras (que consisten básicamente en compartimentar) comenzarían antes de que finalizase el verano (ha empezado el otoño) y que estarían terminadas a principios de 2026 para hacer la mudanza. El plazo que se marcó para mantenerse en este lugar fue que a finales de 2029 estuviese terminada la obra del Hospital Provincial.

En el proyecto de presupuestos regionales (no aprobados) de 2025 había una partida de 2 millones de euros y ahora la de 2026 es de 1,1

En la elección del palacio de congresos se tuvo en cuenta que tuviese uso sanitario, la proximidad y la accesibilidad. La planta baja del palacio de congresos reúne estas tres condiciones. Está a 150 metros del actual centro de salud y a la misma distancia del Hospital Provincial. Para poder reconvertir los 1.402 metros cuadrados de los que dispone y necesita el centro de salud, la Junta anunció una inversión 2 millones de euros, que estaban contemplados en el proyecto de presupuestos que presentó el PP para 2025, que no llegó a aprobarse. En el nuevo proyecto que registró el gobierno regional la semana pasada en la Asamblea para 2026 van 1,1 millones de euros para el traslado al palacio de congresos y 12,8 para la obra del Hospital Provincial, de los que 7 son para la Escuela de Idiomas.

No contaban quizá en la consejería con los trámites administrativos que se les venían encima para poder hacer uso de un espacio que no era suyo y que ya tuvo uso sanitario para la vacunación contra el covid.

Concesión demanial

Para explicar la demora, la consejería recuerda los procedimientos que han tenido que superar antes de acometer la obra de acondicionamiento. Con fecha 4 de agosto de 2025 se aprobó por parte del pleno del Ayuntamiento de Badajoz la concesión demanial del palacio de congresos a favor de la Junta de Extremadura. Una concesión demanial es el título que otorga una administración pública para el uso privativo de un bien de dominio público, en este caso, una parte del palacio de congresos. Este uso es temporal y permite al concesionario aprovechar el bien para un fin específico.

Durante este periodo de tiempo, desde finales de agosto hasta comienzos de octubre, se han llevado a cabo «avances significativos» en el proceso de formalización de la concesión demanial del palacio de congresos. De esta forma, el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Consejería de Cultura emitieron ya la resolución de aceptación de la concesión demanial y se están ultimando los documentos para la formalización con el ayuntamiento y el convenio de gestión conjunta SES-Cultura, «para lo cual se mantiene una comunicación constante con la Consejería de Cultura para resolver todas las cuestiones necesarias», señala la Junta.

Con fecha 3 octubre de 2025 se solicitó licencia de segregación al ayuntamiento. «Una vez finalizados los trámites descritos y formalizada jurídicamente la concesión demanial entre la Junta y el ayuntamiento y anotado el inmueble en el Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se llevará a cabo la licitación de la obra. La consejería estima que las obras pudieran comenzar en el segundo trimestre de 2026», explica.