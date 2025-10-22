Sugerencia de Rocío y Baldo, padres de Celia Calderón
El alumnado de Monesterio que se despide de primaria crea una cápsula del tiempo que abrirán cuando tengan 40 años
Se custodia en el colegio El Llano junto a otra que se depositó hace 3 años
“Sería ideal que, cada curso, el alumnado que abandona el colegio, participara en una actividad similar”, afirma el director
Tendrán que pasar 28 años, (octubre de 2053), para que el grupo de adolescentes que acaba de crear una cápsula del tiempo, vuelva a encontrarse en las instalaciones del colegio de Infantil y Primaria El Llano, para abrir el recipiente hermético que, documenta y preserva la realidad, tal y como ellos la perciben y la viven en la actualidad.
Se trata de la segunda vasija de estas características que custodia la dirección de este centro educativo. La idea, ha vuelto a surgir de Rocío y Baldo, padres de Celia, alumna de 6º de Primaria, que, junto a sus compañeros y compañeras, han seleccionado objetos, mensajes, escritos, fotos y otros objetos simbólicos que representan su presente, para introducirlos en una cápsula que no podrá ser abierta hasta dentro de casi 3 décadas. El compromiso es que, cuando cumplan 40 años, vuelvan a reunirse en el centro educativo en el que estudiaron de niños, para recuperar su contenido.
Debido a la gran participación de niños, niñas, familiares y maestros, ha sido necesario utilizar 2 cápsulas, unidas entre sí. En su interior también se aloja la portada de un periódico que, certifica la fecha exacta de su cierre. Para mayor crédito, el recipiente también incluye una foto del momento y un acta de entrega, firmada por el director del colegio, en cuya persona y quienes lo sucedan, queda la responsabilidad de su custodia.
Propósitos
El acto se celebró la tarde del pasado martes, 21 de octubre, en las instalaciones del colegio, con la presencia de los 44 alumnos y alumnas que acaban de iniciar sus estudios en el Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero, alguno de sus profesores, el director del centro, Juan Molina y los progenitores de Celia.
La idea, subraya el director, debería ser “exportada” a cada grupo de alumnos y alumnas que finalizan su formación en el colegio. Se trata de una iniciativa que “fomenta la reflexión y el trabajo colectivo” y, el mejor pretexto para que, este grupo de jóvenes estudiantes, vuelvan a reunirse. Para entonces, serán personas adultas. Habrán desarrollado estudios y profesiones de lo más diversas. El paso del tiempo habrá hecho mella en su fisonomía, pero, en el interior de la cápsula, permanecerán intactos los recuerdos y tal vez, los deseos de futuro de esta generación.
