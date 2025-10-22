Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Atropellado en Badajoz un peatón que caminaba ebrio por la Margen Derecha

Necesitó ser trasladado al hospital Universitario

Hospital Universitario de Badajoz

Hospital Universitario de Badajoz / Archivo

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Un hombre que caminaba en estado de embriaguez anoche resultó herido tras ser atropellado.

Según ha informado el Centro de Emergencias 112 Extremadura, los hechos ocurrieron la pasada noche en la calle Adel Pinna Casas, cerca de la avenida Padre Tacoronte.

El hombre, de 39 años, fue atropellado. A causa de esto, sufrió un traumatismo en la cadera y en el muslo.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron una ambulancia y una patrulla de la Policía Local. El varón fue trasladado al hospital Universitario de Badajoz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents