Accidente
Atropellado en Badajoz un peatón que caminaba ebrio por la Margen Derecha
Necesitó ser trasladado al hospital Universitario
Un hombre que caminaba en estado de embriaguez anoche resultó herido tras ser atropellado.
Según ha informado el Centro de Emergencias 112 Extremadura, los hechos ocurrieron la pasada noche en la calle Adel Pinna Casas, cerca de la avenida Padre Tacoronte.
El hombre, de 39 años, fue atropellado. A causa de esto, sufrió un traumatismo en la cadera y en el muslo.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron una ambulancia y una patrulla de la Policía Local. El varón fue trasladado al hospital Universitario de Badajoz.
