"Las obras serán complicadas"
El Comité de Seguimiento de las obras contra el nenúfar se reunirá el martes en Badajoz
A la mesa están invitados Delegación de Gobierno, la CHG, el ayuntamiento, el Ejecutivo autonómico y responsables de fondos europeos
Nuevo paso en el calendario contra el nenúfar mexicano. El Comité de Seguimiento de las obras para eliminarlo del Guadiana a su paso por Badajoz se reunirá el próximo martes, 28 de octubre, en el marco de una visita oficial.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, aseguró que a la reunión del Comité de Seguimiento se ha invitado a “responsables de fondos europeos”, al sufragarse estos trabajos a través de esta financiación. También están convocados responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Ayuntamiento y Ejecutivo autonómico.
“Sobre este tema se vertieron ríos de tinta, pero cuando la Delegación del Gobierno consiguió llegar al acuerdo (para llevar a cabo el proyecto) la noticia prácticamente dejó de existir, salvo en relación a cuándo comenzarían las obras, cuando ha habido un trabajo muy importante”, señaló Quintana.
El delegado del Gobierno dijo en este sentido que “las obras serán complicadas”, pero “una vez que empiecen se acabarán las noticias”.
