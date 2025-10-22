Joaquín Pérez Arroyo, Premio Empresario de Badajoz 2025

Joaquín Pérez Arroyo, natural de Puebla de la Calzada, cuya empresa de construcción firma las obras de recuperación y puesta al día de los hoteles Riu (el más emblemático es el histórico edificio de la plaza de España de Madrid y ahora está inmersa en la del Hotel Lisboa de Badajoz) es el merecedor del premio Empresario de Badajoz, que concede La Crónica de Badajoz. Un galardón que este año cumple su décimo quinta edición. Quince años en los que La Crónica de Badajoz ha querido y ha sido capaz de¡ reconocer la trayectoria, el trabajo, el sacrificio, la inteligencia, el esfuerzo, el empeño y el buen hacer de quienes son capaces de descubrir el potencial de esta provincia y transformarla en riqueza y puestos de trabajo.

Joaquín Pérez Arroyo creó en 1991 la empresa constructora que a día de hoy lleva su nombre y que se ha convertido un referente en el sector de la construcción en el ámbito nacional. Su trabajo abarca desde las pequeñas reformas, la construcción de viviendas y edificios comerciales, industriales y hoteles.

Que sea merecedor del máximo reconocimiento ha sido una decisión del jurado de los Premios Empresario de Badajoz, que se reunió ayer, en la nueva sede de La Crónica de Badajoz, en la plaza de España.

Seis son los galardones que integran cada una de las convocatorias de estos premios. El que reconoce la Trayectoria Empresarial es para Mecanización Extremeña., una empresa que acaba de cumplir 50 años de trabajo (en noviembre serán 51) dedicada a proyectos de decoración e interiorismo de oficinas e instalaciones, públicas y privadas. Esta empresa nació de la mano de su fundador, Manuel Carmona Dávila, que puso su experiencia comercial y de gestión al servicio de la venta de máquinas de escribir y calculadoras. Esos fueron sus inicios.

El Premio Iniciativa Empresarial es para Somomu, la empresa que en 2020 pusieron en marcha en Badajoz Pilar Gerona y Natalia Martínez, dedicada a la fabricación y comercialización de mochilas de porteo ergonómico para bebés, que venden sobre todo en internet. Sus mochilas se fabrican en Extremadura.

El Premio Pyme lo recogerá Urbasa, la empresa constructora fundada hace más de medio siglo que ha sido artífice del crecimiento de Las Vaguadas, en Badajoz.

Por último, el jurado ha querido que el premio Autónomo recaiga en Carmen García Mena, de Campillo de Llerena, donde trabaja como taxista y regenta una ferretería y un almacén de material de construcción.

El jurado ha estado presidido por el alcalde, Ignacio Gragera, e integrado por la directora de La Crónica de Badajoz, Ascensión Martínez Romasanta, la empresaria Gema Correa, Manuel Guerrero (Creex), Candelaria Carrera (ATA), Miguel Ángel Mendiano (Avante), Roberto Ledesma (Ibercaja), Francisco Piñero (Electrocash, Premio Empresario), Antonio Mayorgas (director comercial de La Crónica de Badajoz), Eduardo Muriel (Ciem) y Javier Jimenez Tejada (Ajex).

La entrega de los premios tendrá lugar durante la gala que se celebra el jueves 13 de noviembre en la torre de Ibercaja, que patrocina estos galardones, junto a la Junta de Extemadura, el Ayuntamiento de Badajoz y Philip Morris Spain.

Existe un premio más, quizá el más importante. Es el Premio Especial. No está sometido al criterio de el jurado, sino que es La Crónica de Badajoz la que decido su destinatario. En esta décimo quinta edición recae, a título póstumo, en Antonio Masa Godoy.

¿Quién fue?

Antonio Masa Godoy Fundó y presidió la Confederación de Organizaciones Empresariales de Badajoz (Coeba) y, poco después, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), organismos que lideró durante más de tres décadas. También dio el salto a la patronal nacional, llegando a ser presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE. Más allá de la representación patronal, Masa desempeñó cargos de relevancia en instituciones financieras y sociales de la región: presidió la Caja Rural Provincial de Badajoz entre 1972 y 1984 y fue secretario del Consejo Económico Interprovincial de Extremadura y Huelva. Falleció el pasado 30 de agosto a los 83 años. n