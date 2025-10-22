Una rifa benéfica ayudará a costear la pintura interior de la Ermita de Tentudía de Monesterio

“Han aparecido unas grietas que, según el informe emitido por dos técnicos, no revisten gravedad”. Con el objetivo de solucionar este problema y de adecentar el interior de la Ermita de la Virgen de Tentudía, “que hace 20 años que no se pintaba”, la Hermandad, ha iniciado un proceso de recaudación de fondos para el pintado interior del tempo. El importe de estas actuaciones asciende a “unos 7.000 €”, revela la Hermana Mayor, Pauli Delgado.

“Nada más conocerse esta necesidad”, el pintor monesteriense, Eduardo Naranjo, “nos ha donado un grabado original”, expresa con agradecimiento la Hermana Mayor. Gracias a esta donación, la Hermandad, contando con la colaboración de la ciudadanía, podrá sufragar el importe de esta actuación. Se trata de un grabado de su obra, ‘Los emigrados’, obra del año 1992, que también luce en los paneles que circundan la plaza que lleva su nombre. Grabado aguafuerte, cuya edición consta de 75 ejemplares, firmados a lápiz por el maestro.

“Tenemos un gran patrimonio que, hay que conservar”, afirma Pauli Delgado, convencida de la “generosidad” de los y las monesterienses, a la hora de colaborar económicamente con esta y otras actuaciones. Concretamente, en esta ocasión, la Hermandad ha confeccionado 1.000 papeletas, al precio de 5 €, para la rifa de la obra de Naranjo, que se sorteará el próximo 26 de junio. La venta la realizan directamente las integrantes de la junta directiva.

Grabado donado por el pintor Eduardo Naranjo / Cedida

Recuerdo de Don Pedro

Por otro lado, tras la Eucaristía del pasado domingo, 19 de octubre, la Hermandad de la Virgen de Tentudía, presentó públicamente la donación de un cuadro con la imagen de su titular, regalado por el que fuera párroco de Monesterio durante bastantes años, Don Pedro Maya Romero.

“Queremos compartir con vosotros un gesto que nos conmueve profundamente y nos habla de gratitud, memoria y fe”, expresó la Hermana Mayor. Don Pedro, “ha querido tener un gran detalle con esta Hermandad que tanto significa para él”. Se trata, de la devolución a la Hermandad de un cuadro muy especial. Una foto de gran tamaño, con la imagen de la Virgen de Tentudía, que, “hace muchos años le fue regalada por una de las anteriores directivas de la Hermandad, como muestra de cariño y agradecimiento por su labor pastoral”.

Desde entonces, este cuadro ha lucido en cada Casa Parroquial por la que ha pasado Don Pedro, “acompañándolo en su vida, en su oración y en su servicio”, manifestó Pauli Delgado. Don Pedro, que hasta principios de primeros de octubre ha sido Párroco de la vecina localidad de Bodonal de la Sierra, acaba de jubilarse y, “ha querido que esta imagen vuelva a su lugar de origen”. Lo hace, explicó Delgado, “con el deseo de que siga acompañando a la Hermandad y a todo el pueblo de Monesterio, tal y como le ha acompañado a él durante tantos años”.

Agradecidas

Para la directiva de la Hermandad, se trata de, “mucho más que un objeto”. Es “un símbolo de la unión entre un pastor y su comunidad, entre una vida entregada al servicio y la fe, que compartimos todos”. “Recibimos este cuadro con emoción y con gratitud”. La presentación concluyó con un mensaje de recuerdo y cariño, deseando a Don Pedro, “bienestar en esta nueva etapa de su vida”. “Esta sigue siendo su casa”, concluyó la Hermana Mayor y, precisamente, en esta casa, en la Ermita de la Virgen de Tentudía, en la escalinata que sube hasta el camarín de la Virgen, luce esta donación que, más que un recuerdo, simboliza el amor y la dedicación de Don Pedro Maya Romero, con el pueblo de Monesterio.