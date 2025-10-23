Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje a más de tres décadas

Apnaba celebra 35 años de compromiso con una gala en el Teatro López de Ayala

El próximo 30 de octubre a las 19.30 horas

Actuarán artistas como Amalia Toboso o Diván du Don

Organizadores de la gala benéfica del 35º aniversario de Apnaba.

Organizadores de la gala benéfica del 35º aniversario de Apnaba. / LCB

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba) celebrará el próximo 30 de octubre, a las 19.30 horas, su 35º aniversario con una gala en el teatro López de Ayala. Será un acto de reconocimiento y celebración que reunirá a familias, profesionales y entidades vinculadas al movimiento asociativo del autismo en Extremadura.

El acto, conducido por Javier Mendoza y María Isabel Contreras, combinará actuaciones musicales y la entrega de reconocimientos a entidades, instituciones y personas que han contribuido al desarrollo y la inclusión de las personas con autismo en Extremadura. Entre ellos, se reconocerá la labor de fuerzas y cuerpos de seguridad, personal médico, administraciones públicas y colaboradores que han contribuido a la inclusión y al bienestar de las personas con autismo.

El programa contará con actuaciones de Amalia Toboso, cantante y compositora madrileña de raíces extremeñas y madre de Noa, una niña con autismo; Juan Antequera, Marta Prieto, Ana Sanz y el grupo Diván du Don, que cerrará la velada. Durante el acto de aniversario habrá, además, "alguna sorpresa", como han señalado desde Apnaba.

La dirección musical correrá a cargo de Pedro Monty, acompañado por Cristian Ivars (violín), Juan Zarzo (canon flamenco) y Sergio Chávez (guitarra española).

Con esta gala, Apnaba quiere renovar su compromiso con la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Apnaba celebra 35 años de compromiso con una gala en el Teatro López de Ayala

Apnaba celebra 35 años de compromiso con una gala en el Teatro López de Ayala

El 45% de los asistentes a las jornadas de la Delegación de Defensa se plantea trabajar en el Ejército

El 45% de los asistentes a las jornadas de la Delegación de Defensa se plantea trabajar en el Ejército

El proyecto para construir el parking disuasorio junto a Puerta de Palmas amplía su presupuesto en un millón más

El proyecto para construir el parking disuasorio junto a Puerta de Palmas amplía su presupuesto en un millón más

Loly Vázquez toma posesión como concejala y asume las competencias de Protección Animal y Sanidad

Loly Vázquez toma posesión como concejala y asume las competencias de Protección Animal y Sanidad

Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca se estrena como Fiesta de Interés Turístico regional

Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca se estrena como Fiesta de Interés Turístico regional

El Ayuntamiento de Badajoz sustituirá los codos de la red de abastecimiento que pasan por el puente de la universidad

El Ayuntamiento de Badajoz sustituirá los codos de la red de abastecimiento que pasan por el puente de la universidad

La CHG invierte más de 150.000 euros al año en la limpieza del entorno del Guadiana en Badajoz

La CHG invierte más de 150.000 euros al año en la limpieza del entorno del Guadiana en Badajoz

La esperanza de vida de los habitantes de Monesterio baja de 83,2 a 82,4 años

La esperanza de vida de los habitantes de Monesterio baja de 83,2 a 82,4 años
Tracking Pixel Contents