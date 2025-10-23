Contenedores rotos y basura acumulada en Ricardo Carapeto de Badajoz indignan a los vecinos

Los vecinos de la barriada de San Roque en Badajoz, concretamente de la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, denuncian la falta de contenedores y el deterioro de los que aún permanecen en la zona, una situación que, aseguran, se viene arrastrando desde hace meses y que ha empeorado en las últimas semanas.

El mal estado de los contenedores y la escasez de ellos están provocando que, a diario, se acumulen bolsas de basura en el suelo, generando una imagen de abandono y suciedad. “Los contenedores están en muy mal estado y hay muy pocos para los vecinos que vivimos aquí”, explica Ainhoa, una de las vecinas de la avenida: “Las tapaderas están dobladas, los pedales rotos y muchas veces tenemos que levantar las tapas con las manos, algo imposible para las personas mayores”.

Según cuenta Diego, su pareja, la situación se da desde hace más de un año, coincidiendo con el crecimiento del barrio: “Cada vez somos más vecinos, pero los contenedores siguen siendo los mismos o incluso menos. No dan abasto”, lamenta.

Aseguran que los contenedores se llenan todos los días, especialmente a última hora de la tarde. “Solemos tirar la basura sobre las diez de la noche, cuando volvemos de trabajar, y ya está todo rebosado, con bolsas en el suelo y malos olores”, explican. La acumulación de residuos ha traído consigo problemas de plagas de moscas y un fuerte olor en toda la zona, especialmente cuando ha habido altas temperaturas.

Aunque reconocen que no han trasladado la queja directamente al ayuntamiento, argumentan que se debe a la falta de respuesta ante otras reclamaciones. “Algunos vecinos ya han avisado por el mal estado de las aceras y nunca se ha hecho nada. Por eso creemos que sería una pérdida de tiempo volver a reclamar”, señalan.

Tasa de basura

Lo que más sorprende a los vecinos es que esta situación coincide con la nueva tasa de basura que el consistorio está implantando en la ciudad. “Tenemos una opinión bastante mala. Esa tasa ya estaba incluida en el IBI y ahora nos imponen otro impuesto más. Pagamos más, pero el servicio es cada vez peor”, critican. Además, dudan de que este nuevo pago suponga una mejora real. “Sabemos que nada cambiará. Será un impuesto más para recaudar, pero los contenedores seguirán como están”.

Inmaculada, otra de las vecinas de Ricardo Carapeto dice sentirse indignada e impotente. “Nos da rabia ver las bolsas acumuladas en el suelo desde las cuatro de la tarde, da muy mala imagen del barrio y demuestra la dejadez en algunos puntos de la ciudad”. “Somos muchos los que vivimos aquí y merecemos un entorno limpio y cuidado”.

Como posibles soluciones, piden la sustitución de los contenedores rotos por otros nuevos, que los vacíen dos veces al día o un mayor número de ellos, ya que muchos residentes tienen que desplazarse hasta medio kilómetro para poder depositar su basura. “Queremos que se tomen medidas urgentes. No pedimos nada extraordinario, solo poder tirar la basura en condiciones dignas”, reclaman.

Por el momento, los vecinos no se han organizado formalmente, aunque no descartan hacerlo si la situación persiste. “Si no hay respuesta, nos plantearemos hacer un escrito conjunto al ayuntamiento, con fotos y pruebas de cómo están las calles y los contenedores: “San Roque crece, pero los servicios no crecen con el barrio”.

Fuentes municipales explican que desde el servicio de Limpieza no les consta ninguna petición oficial: "Estas incidencias puntuales de los pedales, si se comunican por los canales oficiales, se solucionan en un breve plazo", mientras que, si afecta a varios contenedores, la petición debe hacerse desde las comunidades de vecinos afectadas. Según afirman, en ese caso "se estudia técnicamente si son necesarios y si es así, se ponen en un plazo razonable de pocos días".