La esperanza de vida de los habitantes de Monesterio baja de 83,2 a 82,4 años

Según los datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura, (IEEX), elaborados a partir de los datos demográficos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, los habitantes de Monesterio tenían en el año 2023, (última fecha facilitada), una esperanza de vida de 82,4 años. El año anterior, los monesterienses tenían una esperanza de vida de 83,2 años.

Según la estadística, quienes residen en Monesterio viven 0,6 años menos que el resto de ciudadanos de Extremadura, (esperanza de vida de 83 años) y 0,5 menos que la media de los residentes en la provincia de Badajoz, (82,9 años). Sin embargo, vivirían medio año por encima de los habitantes de los 9 municipios que conforman la mancomunidad de Tentudía, cuya esperanza media de vida se sitúa en los 81,9 años.

El ranquin comarcal de longevidad lo lidera la localidad de Bienvenida, cuyos habitantes tienen una esperanza de vida de 83,6 años, superior a las medias regional y provincial. Los 82,4 años de esperanza de vida de Monesterio, sitúan a esta localidad en segunda posición. Según la longevidad de sus habitantes, la tercera posición la ocupa Fuente de Cantos, con una esperanza de vida de 81,9 años; seguida de Fuentes de León, con 81,2 años. El resto de municipios, por tratarse de localidades de entre 500 y 2.000 habitantes, poseen una esperanza media de vida de 81,6 años. Sin pertenecer a la comarca de Tentudía, pero muy próxima al territorio se encuentra la localidad de Fregenal de la Sierra, municipio que alcanzó la mayor esperanza de vida de toda la provincia de Badajoz, con 84,8 años.

Renta media

Con datos, también referidos a 2023, el IEEX, ha publicado el atlas de distribución de la renta de los hogares extremeños. Aquel año, la renta neta anual media por habitante en Extremadura, fue de 12.326 €. En la provincia de Badajoz, alcanzó los 12.068 € y en la comarca de Tentudía, 10.730 €.

El municipio con mayor renta media de la comarca de Tentudía es Fuente de Cantos, con 11.621 €. La segunda población con mayor renta personal es Monesterio, con 11.234 €; seguida de Bodonal de la sierra, (10.970 €). Los habitantes con menor renta media son los que residen en Fuentes de León, (10.011 €) y Montemolín, (10.258 €).

Si se tienen en cuenta los datos de renta media por hogar, Fuente de Cantos fue el municipio con mayores ingresos, (28.941 €). En Monesterio, la renta media por hogar alcanzó la cifra de 27.147 € y en Bienvenida, 25.736 €.