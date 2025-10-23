Del 31 de octubre al 2 de noviembre
Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca se estrena como Fiesta de Interés Turístico regional
En 2025 también se celebra su 20 aniversario
La Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre una edición "muy especial" pues estrena el título de Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, a lo que se une la celebración de su 20 aniversario, de ahí que cuente con una muy variada programación de actividades.
Durante la presentación, la diputada provincial Ana Belén Valls ha expresado que el municipio pacense cuenta con la mayor extensión de bosque de castaños de la provincia, con unas 256 hectáreas, por lo que este producto es "un pilar muy importante" para la economía local.
En este contexto se encuentra esta feria "para divulgar este producto de tradición centenaria e impulsar la conservación del castaño", además de para dinamizar la economía de la zona en torno a este sector, ha significado Valls, según la cual el programa incluye acciones relacionadas con el mismo y de otra índole.
El alcalde de Cabeza la Vaca, Luis David Zapata, ha celebrado el reciente reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional, un logro "fruto de la sinergia público-privada y con la ciudadanía que se alcanza" en aras del impulso de esta iniciativa, y que coincide además con la 20 edición de la feria.
Entre las "características singulares" del evento se encuentra la instalación de casetas de madera en torno a la plaza principal del pueblo, las cuales exponen "una oferta muy variada" de productos artesanos, a lo que se une música en vivo, exposiciones, talleres, degustaciones o catas, lo que atrae a extremeños y a habitantes de provincias vecinas.
La edil del municipio y coordinadora de la feria, Felicidad Hernández, ha subrayado que la distinción turística lograda ha servido de acicate para conformar una todavía más variada programación, que incluye actuaciones musicales, muestras, rutas de senderismo, recorridos turísticos, unas jornadas sobre la castaña, degustaciones o catas de vino.
Un circuito cultural relacionado con la castaña, un evento solidario con el cortador de jamón profesional Álvaro Moreno, talleres o una entrega de premios son otras de las muchas iniciativas de esta feria.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús