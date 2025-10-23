Florencio Monje será el presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz

Florencio Monje Gil será a todas luces el nuevo presidente de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz, pues es el único candidato que se ha presentado en el proceso para la elección de este cargo, que desde 2018 ocupa Emilio Cruz.

Florencio Monje es cirujano oral y maxilofacial en Badajoz con una amplia experiencia de más de 30 años. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura, se especializó en Cirugía Oral y Maxilofacial a través del MIR por el Hospital La Princesa de Madrid. Ha realizado estancias formativas en la Universidad de Zúrich, la Universidad de California, la Universidad de San Diego, la Mayo Clinc, la Universidad de Amberes y la Universidad de San Paolo de Milán.

Polifacético donde los haya, es autor de numerosos artículos, además de libros (el más conocido es ‘El rostro enfermo. 50 pinturas universales’ que coescribió con su hermano Isidoro Monje Gil, donde analizan patologías faciales y del cuello en 50 obras de arte universales desde una perspectiva artística y médica). También es el ideólogo del documental ‘Una sombra en el rostro de Freud’, que explora los últimos años y la enfermedad del maestro del psicoanálisis.

Las Sociedades Económicas nacieron a finales del siglo XVIII como asociaciones de personas ilustradas para promover y fomentar el desarrollo, sobre todo de la economía, partiendo de bases culturales. La de Badajoz ha venido trabajando con este objetivo. Bajo su paraguas nació el Museo de la Ciencia y la Tecnología, que está dando sus primeros pasos.

17 presidentes a lo largo de su historia

A lo largo de su historia, esta institución ha tenido 17 presidentes, todos hombres. El primero fue el obispo Mateo Delgado Moreno, seguido de Caldera Pío, Pascual Genaro Ródenas, Gregorio Fernández Pérez, Juan Cabrera de la Rocha, Mariano de Castro Pérez, Luis Díaz de la Cruz, Federico Abarrategui Visen, Rafael Trujillo Sánchez-Mayorga, Rafael González-Orduña y Sánchez, Leopoldo de Miguel Guerra,. Manuel Jiménez Cierva, Enrique Segura Otaño, Juan Antonio Cansinos Rioboó, Francisco Pedraja Muñoz, Alfredo Liñán Corrochano y, desde enero de 2018 es Emilio Cruz, que ya tiene quien lo sustituya.