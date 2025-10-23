Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente laboral

Herido en un brazo un trabajador que manejaba unos rodillos en Villafranca de los Barros

Ha necesitado ser trasladado al hospital Tierra de Barros

Hospital Tierra de Barros, en Almendralejo

Hospital Tierra de Barros, en Almendralejo / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Un hombre de 28 años de edad ha resultado herido 'menos grave' en un accidente laboral ocurrido este pasado miércoles, 23 de octubre, en la localidad pacense de Villafranca de los Barros.

El siniestro se produjo sobre las 22.10 horas en la avenida del Trabajo, en el polígono industrial del municipio, según la información facilitada por el 112 de Extremadura.

El herido ha sufrido varias fracturas en el húmero como consecuencia del accidente con unos rodillos, de tal forma que ha sido trasladado al hospital Tierra de Barros.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, un equipo del Punto de Atención Continuada de Villafranca y una patrulla de la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents